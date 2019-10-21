"أنصار الله": أسرنا جنود سودانيين في محافظة حجة

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، أنها تمكنت من أسر جنود من القوات السودانية العاملة ضمن قوات التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية في اليمن.

ذكر ذلك ‏رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للجماعة، عبد القادر المرتضى، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين.

وقال إن "مجموعة من الجنود السودانيين وقعوا أسرى بيد مقاتلي الجماعة، الأسبوع الماضي، في جبهة حيران شمال غربي حجة".

وقوع مجموعة من الجنود السودانيين أسرى بيد أبطال الجيش واللجان الشعبية قبل إسبوع في جبهة حجة ( حيران)..

والقادم أعظم إن شاءالله. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) October 21, 2019

ولم يذكر المرتضى تفاصيل إضافية عن العملية ولا عن عدد الجنود الأسرى السودانيين، الذين تم إلقاء القبض عليهم.

ودارت الأسبوع الماضي، معارك عنيفة بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله، في جبهات حيران وحرض وعبس، ومستبأ شمال غربي حجة، إثر هجمات مكثفة شنتها "أنصار الله" على مدى ستة أيام بهدف استعادة مناطق وقرى خسرتها مؤخرا.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.