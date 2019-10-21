وزير الدفاع الأمريكي يلتقي مع قادة سعوديين في الرياض

وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الإثنين، لعقد لقاءات مع قادة سعوديين، لمناقشة المخاوف الإقليمية المشتركة.

هذا ونشرت الولايات المتحدة قوات عسكرية في المملكة العربية السعودية لتعزيز دفاعات المملكة بعد هجمات الشهر الماضي على منشآتها النفطية.

كما أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، يوم الجمعة الماضي، أنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط يوم أمس السبت، للوقوف على آخر تطورات العمليات في المنطقة، ومن ثم سيتوجه إلى اجتماع "الناتو" الوزاري في بروكسل، حيث يلتقي مع نظيره التركي.

وقال إسبر، إنه من المتوقع ذهاب ألف جندي سحبوا من سوريا إلى غرب العراق، وذكر، أن القوات في غرب العراق ستركز على المساعدة في الدفاع عن العراق، وقتال تنظيم "داعش".