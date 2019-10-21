خبير استراتيجي: السعودية والإمارات في خندق واحد... وعلاقتهما نموذجية

وقال "الظاهري" في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "الشيخ محمد بن زايد ذكر في أكثر من مناسبة أن السعودية والإمارات في خندق واحد، وكلا قرارات البلدين مرآة للآخر كما قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.
وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.
ووفقا للأمم المتحدة، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويحتاج ما يقرب من 80% من إجمالي عدد السكان أي 24.1 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.
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