خبير استراتيجي: السعودية والإمارات في خندق واحد... وعلاقتهما نموذجية

علق الدكتور شامي محمد الظاهري، قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية السابق والخبير والاستراتيجي، اليوم الاثنين، على أنباء سحب الإمارات لفرق الهلال الأحمر من عدن، قائلا بأنه "لا يصح الاعتماد في الأقوال والتحليلات إلا على ما يصدر عن قادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وكما قال الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز بأن السعودي اليوم هو إماراتي والإماراتي سعودي".

وقال "الظاهري" في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "الشيخ محمد بن زايد ذكر في أكثر من مناسبة أن السعودية والإمارات في خندق واحد، وكلا قرارات البلدين مرآة للآخر كما قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات".

وأشار إلى أن "ما يصدر عن بعض المنصات الإعلامية من القيل والقال لا يستحسن أن يروج له، إلا إذا جاء من مصدر رسمي من إحدى الدولتين، لا سيما في هذا الوقت الذي نشط فيه أعداء الصداقة السعودية الأماراتية النموذجية، والتنسيق السياسي والدبلوماسي الدائم والمستمر بين الدولتين الشقيقتين".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.

ووفقا للأمم المتحدة، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويحتاج ما يقرب من 80% من إجمالي عدد السكان أي 24.1 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.