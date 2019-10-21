ما مقومات المنطقة الآمنة في شمال سوريا وهل ستجبر تركيا اللاجئين على العيش فيها؟

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أن أحد أهداف عملية "نبع السلام" هو تأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.

ولكن هناك العديد من الأسئلة التي يطرحها السوريين حول ماهية المنطقة الآمنة وهل تتمتع بالبنى التحتية اللازمة للعيش، وهل سيكون هناك مدارس ومستشفيات، وهل سيتم إجبار اللاجئين على العودة إلى سوريا والعيش في المنطقة الآمنة؟.

يشارك الكاتب والمحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان، وكالة "سبوتنيك" الإجابة عن كل ما سبق.

مقومات المنطقة الآمنة

أجاب الخبير السياسي أوزجان عن سؤال وكالة "سبوتنيك" حول ما هي المغريات التي سوف تقدمها تركيا للاجئين للعودة إلى سوريا والعيش في المنطقة الآمنة قائلا "هل يرغب السوريون العودة إلى سوريا؟ هناك بعض الإحصائيات والاستبيانات حول السوريين الراغبين بالعودة إلى سوريا، تقول إن الأغلبية من السوريين لا يرغبون بالعودة إلى وطنهم في هذه الأوضاع. لذلك من الصعب جدا ترغيبهم بالعودة إلى هناك، لأن هناك صعوبات، والأفضل أن يكون هناك حل سياسي مرضي للأطراف المعنيين، ثم يعود اللاجئين إلى سوريا".

وأضاف أن "الحكومة في تركيا ضاقت بهم ذرعا (اللاجئين)، كون هناك ضغوطات داخلية من أحزاب شتى، وخاصة حزب الشعب الجمهوري، حيث يتبنون سياسة مخالفة لسياسة الحكومة، وهم يربحون سياسيا، كون الشعب التركي لا يرغب في إقامة السوريين في تركيا، لذلك الحكومة كي لا تفقد قاعدتها الشعبية، تريد توطينهم (اللاجئين السوريين) وتشجيعهم للعودة، وهذا يتطلب حوالي 30 مليار دولار".

مشيرا إلى أنه هناك تصميم من قبل الحكومة التركية في إعادة بعض السوريين على الأقل في هذه المنطقة لمن يرغب في ذلك.

البنى التحتية في المنطقة الآمنة

وأجاب أوزجان على سؤال حول ما ستقدمه تركيا للاجئين قائلا "طبعا تركيا راغبة في هذه الاستثمارات (البنى التحتية في المنطقة الآمنة من مدارس ومستشفيات وتأمين فرص عمل، إلخ)، ولكن هل تمتلك هذه السيولة من الأموال؟ أو هناك مستثمرين أجانب، بينما الدول العربية والاتحاد الأوربي وأمريكا غير راغبين في الاشتراك في هذه الاستثمارات".

وأضاف أنه لم يتبق هناك إلا روسيا وإيران، ولكن لديهم تصور مختلف عن تصور تركيا (حول المنطقة الآمنة)، مشيرا إلى أنهم لا يمتلكون المال الكافي للاستثمار في هذا المجال.

إجبار الحكومة التركية اللاجئين السوريين على العودة قصرا إلى سوريا

وعلق أوزجان حول إمكانية إجبار الحكومة التركية اللاجئيين السوريين على العودة إلى سوريا قائلا "لا، الحكومة دائما تؤكد أن تركيا تريد أن ترسل السوريين الذين يرغبون بالذهاب إلى المنطقة الآمنة، دون اللجوء إلى إجبارهم على ذلك".

وتسود حالة من الترقب مع اقتراب انقضاء الـ120 ساعة بموجب الاتفاق التركي الأميركي، إذ أكدت وزارة الدفاع التركية أنها تتابع عن كثب خروج الإرهابيين من المنطقة الآمنة بسوريا مشيرة إلى أنه حتى الآن خرجت 125 عربة.

وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري عملية عسكرية تحت مسمى "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" المصنف لديها ككيان إرهابي، وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.