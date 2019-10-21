فيديو يظهر الجيش اللبناني يتصدى لدراجات نارية تحمل أعلام "حزب الله" اقتربت من المظاهرات

تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظة تفريق الجيش اللبناني لموكب من الدراجات النارية قالت إنها تابعة لأنصار "حزب الله" اللبناني، و"حركة أمل"، الذين ذكرت تقارير سابقة أنهم نزلوا إلى ساحة التظاهرة.

وأصدر المتظاهرون اللبنانيون بيانا، في وقت سابق اليوم الاثنين، بعد نزول أنصار "حزب الله" اللبناني، إلى ساحة التظاهرات، طالبوا فيه بتوفير الحماية لهم.

عاجل.. تفريق الجيش لموكب دراجات نارية لحزب الله، وأمل كانت تستهدف إرهاب المعتصمين المطالبين بحياة كريمة.#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/HusG2JwJhU — صحيفة الرؤية (@Alroeya) October 21, 2019

وأظهر مقطع فيديو (لم تتمكن سبوتنيك من التحقق منه) نشره ناشطون على "تويتر"، "مجموعة موتوسيكلات تحمل أعلام "حزب الله" و"حركة أمل"، توجهت من الشياح، الضاحية الجنوبية، وتجول في الشوارع، ووصلت الى جسر الرينغ في بيروت".

ويشهد لبنان منذ خمسة أيام احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب باستقالة الحكومة، احتجاجات على السياسات الاقتصادية.

مجموعة موتوسيكلات تحمل إعلام حزب الله وحركة امل توجهت من الشياح، الضاحية الجنوبية، وتجول في الشوارع وصلت الى جسر الرينغ #بيروت pic.twitter.com/3AqaRIkntU — Yumna Fawaz (@yumnafawaz) October 21, 2019

وقال رئيس الحكومة سعد الحريري، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "لا أطلب من الشباب والشابات في الشارع أي شيء، بل أنا في خدمتهم"، متابعا أن "الموازنة لا تتضمن أي ضرائب جديدة، أو إضافية، بمساهمة من القطاع المصرفي".

وكان مجلس الوزراء اللبناني بدأ جلسته، صباح اليوم، في غياب وزيرة الدولة لشؤون التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة فيوليت الصفدي، ووزراء حزب القوات اللبنانية الذين تقدموا باستقالاتهم.

وطالب الرئيس اللبناني ميشال عون مجلس الوزراء في جلسته بالبدء برفع السرية عن الحسابات المصرفية الخاصة بكل من يتولى مسؤولية وزارية في الوقت الحاضر أو مستقبلا، إلا أن الورقة الإصلاحية لم تتضمن ذلك.

وقال عون إن "ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس لكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير".

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية في لبنان اليوم قبيل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها رئيس الحكومة سعد الحريري، للقوى السياسية للتوافق على ورقة الإصلاحات التي ما زالت موضع خلاف سياسي ورفض شعبي.

وأكد المتظاهرون، في بيان سابق، اليوم الاثنين، رفضهم الإصلاحات التي أقرتها حكومة رئيس الوزراء، سعد الحريري، ودعوا إلى مواصلة الاحتجاجات لحين إجراء إصلاحات حقيقية، واستقالة الحكومة، مؤكدين أنه "لا ثقة، لا ثقة بإصلاحاتكم ونهجكم وعقلية منظومتكم، ونحن نرفض إصلاحات الحكومة الواهية غير الواقعية والفضفاضة والمضللة لكسب الوقت والمماطلة، ونرفض سياسة الإمعان بإفقار الناس والإكمال بالاستدانة وسياسات الخصخصة".

وواصل البيان: "لا ثقة بحكومة ليست متفقة على هذه الإصلاحات، أين كانت إصلاحاتكم منذ سنوات".

ورد بيان المتظاهرين تفصيلا على نقاط وردت في الإصلاحات: "لا قيمة لادعاء تمويل المصارف للعجز (لعام واحد)، والمطلب هو استرداد الأرباح المتراكمة لدى المصارف نتيجة سياسة الاستدانة".