5 قتلى وجرحى من القوات العراقية في هجوم لـ"داعش" شمالي البلاد

شن عناصر من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، هجوما على القوات العراقية، في منطقة تضم حقولا نفطية بمحافظة صلاح الدين، شمالي العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتل وإصابة 5 من رجال الأمن.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، في وقت متأخر من ليلة الإثنين، عن هجوم عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي على نقطتين أمنيتين في منطقة حقول علاس بمحافظة صلاح الدين، شمال البلاد.



وأضافت الخلية، كما انفجرت عبوة ناسفة على سيارة تابعة للقوات الأمنية هناك، ما أدى إلى مقتل منتسبين اثنين، كما تعرضت القوة التي حاولت إخلاء القتيلين لإطلاق نار مباشر، ما أدى إلى جرح ٣ منتسبين.

وأكدت الخلية، قد تم تعزيز القوة المتواجدة بقوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين، والحشد الشعبي لملاحقة العناصر الإرهابية، التي أقدمت على هذا العمل الإجرامي.

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، في ختام بيانها، أنها ستكشف عن مزيد من التفاصيل لاحقا.

وكان تنظيم "داعش" قد شن هجوما على منطقة حقول علاس، وعجيل، بمحافظة صلاح الدين، في نهاية شهر يوليو/تموز الماضي.

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".