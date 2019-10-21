5 قتلى وجرحى من القوات العراقية في هجوم لـ"داعش" شمالي البلاد

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، في وقت متأخر من ليلة الإثنين، عن هجوم عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي على نقطتين أمنيتين في منطقة حقول علاس بمحافظة صلاح الدين، شمال البلاد.
وأكدت الخلية، قد تم تعزيز القوة المتواجدة بقوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين، والحشد الشعبي لملاحقة العناصر الإرهابية، التي أقدمت على هذا العمل الإجرامي.
وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، في ختام بيانها، أنها ستكشف عن مزيد من التفاصيل لاحقا.
وكان تنظيم "داعش" قد شن هجوما على منطقة حقول علاس، وعجيل، بمحافظة صلاح الدين، في نهاية شهر يوليو/تموز الماضي.
وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
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