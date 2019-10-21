أنصار الله": التحالف يصعد عملياته على الحدود وينفذ 30 غارة جوية

اتهمت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الاثنين، التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، بتكثيف قصفه الجوي، وهجماته الميدانية الساعات الماضية.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، على صفحته في "فيسبوك"، أن التحالف شن أكثر من 30 غارة جوية خلال 12 ساعة الماضية على عدد من المحافظات اليمنية أغلبها على محافظتي صعدة وحجة.

ووفقا للعميد سريع، سقط قتلى وجرحى من المدنيين جراء الغارات.

وأشار إلى تصعيد التحالف هجماته المسنودة بغطاء جوي مكثف على مواقع "أنصار الله" في الحدود مع السعودية، مؤكداً عدم إحرازه أي تقدم ميداني.

وكانت "أنصار الله"، حذرت الأحد الماضي، على لسان رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، من استمرار عمليات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بما فيها الغارات الجوية، وعدم التجاوب مع مبادرة السلام التي أعلنتها الجماعة في 20 سبتمبر/ أيلول المنصرم، والمتضمنة التوقف عن استهداف أراضي المملكة مقابل خطوة مماثلة من الرياض.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.