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00:06 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    نيجيرفان برزاني رئيس إقليم كردستان العراق

    برزاني: كردستان العراق تقدر دور القوات الأمريكية رغم الانسحاب من سوريا

    © AP Photo / Michel Euler
    العالم العربي
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    الموضوع:
    عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا (69)
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    قال نيجيرفان برزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، إن التحالف بقيادة الولايات المتحدة وفر الحماية على نحو تاريخي للمنطقة، وهو دور يجب ألا يتأثر بقرار الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا.

    وأضاف رئيس إقليم كردستان العراق، "كان لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية دور رئيس في حماية ومساعدة مواطني إقليم كردستان... لذا لا ينبغي أن ننسى دور وكفاح التحالف، وخاصة الجيش الأمريكي، ونخلط بينهما وبين قرار سياسي غير مرغوب".

    القوات التركية في جنوب شرق تركيا
    © REUTERS / Umit Bektas
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    وتابع، "إن إقليم كردستان يكرر شكره وتقديره لقوات التحالف والجيش الأمريكي، ويقيم عاليا كفاحهم وتضحياتهم"، وفقا لرويترز.

    وقررت الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت عينه، سحب قواتها من سوريا، على الرغم من اعتبار الأكراد السوريين أحد الحلفاء الرئيسيين في المنطقة بالحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

    وفي وقت سابق، ذكر مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن رئيس البلاد دونالد ترامب، يميل إلى بقاء مجموعة صغيرة من القوات الأمريكية في شرق سوريا لمحاربة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا العديد من الدول الأخرى).

    وتوصلت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، لاتفاق مع تركيا على وقف عملية "نبع السلام" مقابل انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية خلال 120 ساعة إلى خارج حدود المنطقة الآمنة.

    وأوضحت واشنطن، على لسان نائب الرئيس مايك بنس، أن الاتفاق يعني انسحاب القوات الكردية من المنطقة الآمنة التي يبلغ عمقها 32 كيلومترا على طول الحدود التركية السورية، وأكد أن الولايات المتحدة ستسهل هذه العملية، وأن القوات الأمريكية لن تعود إلى هذه المنطقة.

    وتتهم قوات سوريا الديمقراطية الجيش التركي والمليشيات المتحالفة معه بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وطالبت واشنطن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بإرسال مراقبين دوليين للإشراف على تنفيذ الاتفاق على الشريط الحدودي.

    وأدانت السلطات السورية العملية التركية، فيما أكدت روسيا أن على تركيا تجنب الأعمال التي من شأنها أن تحول دون حل الصراع السوري، المستمر منذ عام 2011.

    الموضوع:
    عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا (69)

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    الكلمات الدلالية:
    اقليم كردستان, عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا
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