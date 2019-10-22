أبو ظبي تكشف عن لؤلؤة عمرها 8 آلاف عام (فيديو)

كشفت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي عن لؤلؤة قال علماء الآثار إنها الأقدم في العالم حيث يرجع تاريخها إلى 8 آلاف عام.

تم العثور على التحفة التاريخية التي أطلق عليها اسم "لؤلؤة أبو ظبي" في الموقع الأثري في جزيرة مروح قبالة سواحل أبوظبي، وفقا لموقع العين الإماراتي.

الطبقات التي تغطي اللؤلؤة أظهرت أنها تعود إلى العصر الحجري الحديث في الفترة ما بين 5800-5600 قبل الميلاد.

اكتشف علماء الآثار في الدائرة أقدم لؤلؤة في العالم في الموقع الأثري في جزيرة مروّح، واطلق عليها اسم "لؤلؤة أبوظبي" حيث تُظهر الطبقات التي تغطي اللؤلؤة بأنها تعود إلى ما يقارب 8 آلاف عام وهو أقدم دليل مكتشف على صيد اللؤلؤ في العالم pic.twitter.com/qITwSZGnlx — Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (@dctabudhabi) October 20, 2019

ويعد هذا الاكتشاف دليلا على وجود مهنة صيد اللؤلؤ والمحار في دولة الإمارات منذ ما يقارب 8 آلاف عام، وهو أقدم دليل مكتشف على صيد اللؤلؤ في العالم، وفقا لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.

وستعرض "لؤلؤة أبوظبي" التاريخية لأول مرة أمام الجمهور في المعرض المقبل الذي ينظمه اللوفر أبوظبي تحت عنوان "10 آلاف عام من الرفاهية".