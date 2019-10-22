وكالة: غارات على مخازن "طائرات تركية مسيرة" في هذه الدولة العربية

نفذ سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الليبية، غارة جوية على مخازن أسلحة ومرافق في الشق العسكري من مطار معيتيقة، كانت تستخدم من قبل الميليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة، لتخزين معدات وصواريخ طائرات مسيّرة تركية.

وقال الجيش الليبي، في بيان له، إن "الغارات الجوية أسفرت عن تدمير واحتراق صواريخ وذخائر كانت مخزنة في هذه الدشم التي استخدمت من قبل الميليشيات والجماعات المسلحة"، وذلك حسب "بوابة أفريقيا" الإخبارية.

وأضاف البيان أن "فرق وأجهزة الاستخبارات والاستطلاع بالقوات المسلحة الليبية استطاعت اكتشاف وتحديد مواقع هذه الدشم التي استخدمت لغرض تخزين معدات وذخائر تستخدم للطائرات المسيرة التركية "، مشيرا إلى أن "سلاح الجو قام بتنفيذ هذه الضربات بدقه متناهية وأنها أصابت أهدافها دون التأثير على أي منشآت أو مرافق مدنية، كما عادت جميع الطائرات سالمة للقواعد التي أقلعت منها بعد تنفيذها للضربات".

وأصدر البيان: "تحذيرا لأي جماعة أو ميليشيا مسلحة من مغبة تعريض أو تهديد أمن وسلامة القوات المسلحة والمدنيين للخطر من خلال استجلاب أو استيراد أي نوع من أنواع الأسلحة أو الذخائر من الخارج، أو تخزينها لغرض استخدامها ضد الجيش والمدنيين.

وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، برئاسة فايز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.