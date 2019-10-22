حميدتي: استطعنا في أسبوع أن نحقق ما عجز عنه النظام السابق في 7 سنوات

وقع وفدا الحكومة السودانية والجبهة الثورية بجوبا، أمس، اتفاق إعلان سياسي بحضور رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت، كما وقّع وفدا التفاوض على إعلان مبادئ لإيقاف العدائيات.

ووفقا لصحيفة "السوداني"، أكد نائب رئيس المجلس السيادي ورئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، استعداد الحكومة لاتخاذ القرارات الكبيرة والشجاعة من أجل السلام والاستقرار في البلاد.

وقال حميدتي في كلمته عقب مراسم التوقيع على اتفاق الإعلان السياسي: "هذه المفاوضات أكدت على أننا شركاء نحمل إرادة موحدة لتحقيق السلام المستدام في السودان".

وأضاف: "لذلك استطعنا أن نحقق في أسبوع ما عجز عن تحقيقه النظام السابق في سبع سنوات".

وأكمل: "السودان وجنوب السودان سيمضيان معا من أجل السلام الذي يستحقه الشعب في البلدين وسيصنعان معا مجدا جديدا يغسل أدران الماضي".

من جانبه عبر الرئيس سلفاكير ميارديت عن ثقته في الأطراف السودانية في التوصل إلى سلام شامل، معربا عن ثقته في القيادة الجديدة في السودان التي وصفها بالصادقة والجادة في تحقيق السلام.

في السياق، أكد رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس يحيى، أن تحقيق السلام وإنهاء الصراع في السودان بات وشيكا.