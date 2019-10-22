الأسد: قلنا لهم لا تراهنوا على الخارج ولكن لا حياة لمن تنادي

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن بعض السوريين راهن على الخارج، وقلنا لهم راهنوا على الجيش والشعب والوطن.

وأكد الرئيس السوري أنه "عندما نتعرض لعدوان أو سرقة يجب أن نقف مع بعضنا وننسق فيما بيننا، ولكن البعض من السوريين لم يفعل ذلك وخاصة بالسنوات الأولى للحرب... قلنا لهم لا تراهنوا على الخارج بل على الجيش والشعب والوطن... ولكن لا حياة لمن تنادي... وحاليا انتقل رهانهم إلى الأمريكي".

وأضاف الأسد: "بعد كل العنتريات التي سمعناها على مدى سنوات من البعض، بأنهم سيقاتلون وسيدافعون... إلا أن ما رأيناه مؤخرا هو أن التركي يحتل مناطق كبيرة كان المفروض أنها تحت سيطرتهم خلال أيام كما خطط له الأمريكي".

وتابع: "أول عمل قمنا به عند بدء العدوان في الشمال... هو التواصل مع مختلف القوى السياسية والعسكرية على الأرض... وقلنا نحن مستعدون لدعم أي مجموعة تقاوم... وهو ليس قرارا سياسيا بل واجب دستوري ووطني... وإن لم نقم بذلك لا نكون نستحق الوطن".