رئيس الحكومة العراقية يعلن نتائج التحقيق الخاص بقتل المتظاهرين

أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي النائب محمد رضا، عن اكتمال التحقيق الخاص بالمسؤولين عن إصدار الأوامر بقتل المتظاهرين خلال التظاهرات التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات مطلع الشهر الجاري.

بغداد - سبوتنيك. وأضاف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة سيعلن عنها في بيان رسمي اليوم.

وقال رضا إن "التحقيقات اكتملت وتم تسليمها إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

وأضاف: "عبد المهدي قد يعلن ما جاء في التحقيقات في بيان رسمي خلال أقل من ساعة حسب ما تم الاتفاق عليه".

وأوضح رضا أن "التحقيقات تضمنت إقالة قادة وضباط في الجيش والشرطة "، لافتا إلى أن "من بينهم من هم برتب عليا".

وشهد العراق منذ الثلاثاء الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد وأكثر من 10 محافظات أخرى للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن كما يقول النشطاء.

وواجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي ما أودى بحياة أكثر من 100 شخص حتى الآن، وأكثر من 6000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.