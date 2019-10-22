بالفيديو...الأسد وسط أصوات المدافع في إدلب: نقدم الفن الراقي في سوريا أما أردوغان نجم الفن الهابط

أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال زيارته إلى بلدة الهبيط في إدلب أن أردوغان نجم الفن الهابط.

وقال الأسد: "الحقيقة أنه الآن نعيش في مرحلة أنا اسميها مسرحية، مسرحية كبيرة، المؤلف واحد والمخرج والمنظم واحد ولكن الممثلين مختلفين، وهناك فصول، كل مرحلة تمثل أحد هذه الفصول، هذا المؤلف والمخرج هو الأمريكي".

وأضاف الرئيس السوري أن "أكثر واحد لعب دور البطولة هو أردوغان، وأنا أقول هذا لأن هناك تغير للوضع العسكري والسياسي في المنطقة الشمالية، أردوغان كان يلعب دور الممثل، ونحن في سوريا لدينا ممثلين ولدينا فن، ولكن نقدم فن راقي، أما أردوغان فهو نجم ولكن للفن الهابط مع كل أسف".