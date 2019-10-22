رئيس الحكومة الفلسطينية: المصالحة أو الانتخابات

أكد رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد أشتية، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول، أنه "إذا لم تكن هناك مصالحة فلسطينية داخلية فإننا ذاهبون نحو إجراء الانتخابات الفلسطينية".

وقال أشتية في كلمة له خلال اللقاء الوطني المفتوح لمؤسسات وفعاليات محافظة طولكرم: "إذا لم تكن هناك مصالحة فنحن ذاهبون للانتخابات، وإذا كان منظورنا للمصالحة ليس مقبولًا لدى حماس، وإذا لم يكن منظور حماس غير مقبول لدينا، فالاحتكام للشعب والانتخابات هي الحل الأمثل".

وأوضح أن منظور "حماس" للمصالحة يستند على التقاسم الوظيفي، ولكن نحن نريد سلطة وسلاحا ودولة واحدة.

كما وجه أشتية التحية والتقدير للموظفين الفلسطينيين في القطاعين المدني والعسكري، لصبرهم على الأزمة المالية، التي ما زالت مستمرة وتلقيهم نصف راتب.