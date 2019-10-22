جمعية مصارف لبنان: استمرار غلق البنوك غدا الأربعاء

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، اليوم الثلاثاء، استمرار إغلاق المصارف ليوم إضافي غدا الأربعاء، حتى استتباب الأوضاع العامة في البلاد.

ووافقت الحكومة اللبنانية على مجموعة من الخطوات لمعالجة أزمة اقتصادية أشعلت موجة تاريخية من الاحتجاجات المناهضة للسلطة الحاكمة في البلاد، وقال رئيس الوزراء سعد الحريري إنه سيدعم إجراء انتخابات مبكرة إذا كان هذا ما يريده المتظاهرون.

وتضمنت الإجراءات خطوة رمزية تمثلت في تخفيض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف بالإضافة إلى الإعلان عن تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها.

وقال الحريري إن الحكومة تخطط أيضا للموافقة في غضون ثلاثة أسابيع على المرحلة الأولى من برنامج استثماري تعهد المانحون بتمويله بمبلغ 11 مليار دولار وكان مشروطا بتنفيذ الإصلاحات.

وأضاف الحريري: "نحن اليوم اتخذنا إجراءات في مكافحة الفساد ومكافحة الهدر، عملنا مشاريع كبيرة، وصلنا إلى موازنة عجز 0.63 هذا أكبر إنجاز قمنا به وأتحدى بتاريخ الحكومات أن يكون قد حدث شيء هكذا. يعتبر انجاز اليوم انقلاب مالي لنا بالنسبة 2020"، موضحا أن هذه الخطوات ليست من أجل إخراج الناس من الشارع، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة أن تعمل لاستعادة ثقة الناس.

ويشهد لبنان، منذ مساء الخميس الماضي، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، وإعلان الحكومة عزمها فرض ضرائب جديدة.

وتتواصل التظاهرات والاضطرابات في لبنان، لليوم السادس على التوالي، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في هذا البلد، بحسب وصف المتظاهرين.