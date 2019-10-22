قطاع السفر والسياحة مهدد في لبنان بسبب الاحتجاجات

أعلنت نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان، اليوم الثلاثاء، أن الوضع القائم والإقفال المتواصل للأسواق والمؤسسات والمصارف بات يهدد عمل وكالات السفر والسياحة.

وأشارت النقابة أن العاملين في صفوفها يزيد عددهم عن الخمسة آلاف مواطن ويصل حجم أعمالها إلى حوالي المليار والنصف مليار دولار سنويا.

ولفتت إلى أن الوكالات تبيع تذاكر السفر الجوي بالعملة اللبنانية ولم يعد بإمكانها الحصول على الدولار الأمريكي لتسديد أثمانها إلى صندوق اتحاد النقل الجوي الدولي وعبره إلى شركات الطيران .

وأكدت النقابة أن الأمور المتفاقمة قد تعرض قطاع النقل الجوي للتوقف عن تقديم خدماته وهو بات بحاجة ملحة إلى موقف متقدم من شركات الطيران العاملة في لبنان فتمكن القطاع من تجاوز تأثيرات تلك المرحلة ومعاودة نشاطه المعتاد فيما بعد.

يشهد لبنان، منذ يوم الخميس، تظاهرات شعبية غاضبة في مختلف المناطق اللبنانية، عقب إعلان الحكومة ضرائب جديدة في موازنة 2020، تطول الاتصالات المجانية في وسائل التواصل الاجتماعي، والبحث في إمكانية رفع الضريبة على القيمة المضافة لتصل إلى 15%.