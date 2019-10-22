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    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018

    بحضور الملك سلمان وولي عهده... السعودية تصدر بيانا بشأن سلاح إيران النووي

    © AP Photo / Saudi Press Agency
    العالم العربي
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    جدد مجلس الوزراء السعودي، التأكيد على ضرورة وجود اتفاق دولي شامل يمنع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال.

    وخلال الجلسة، التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أشار مجلس الوزراء إلى ما شددت عليه المملكة في كلمتها أمام الأمم المتحدة في نيويورك من أهمية وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

    وكانت المملكة العربية السعودية أكد مؤخرا، على وجود قصور في الاتفاق النووي الإيراني، وعلى أهمية وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، مشددة على أن طهران استغلت العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي لتمويل نشاطاتها الإرهابية.

    جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الأولى خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة الرابعة والسبعين، والتي ألقاها، يوم الثلاثاء الماضي، رئيس لجنة نزع السلاح والأمن الدولي في الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة المستشار منصور المطيري.

    وأفادت المملكة أنها تابعت بقلق تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة، المتضمنة خروقات إيران لتعهداتها النووية، سواء في مستوى نسبة إثراء اليورانيوم، أو مستوى الكمية المنتجة من اليورانيوم، إضافة إلى تركيب وتطوير أجهزة طرد مركزية متقدمة، وإيقاف جميع التزاماتها المتعلقة بالبحث والتطوير، وكذلك التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين في هذا الشأن.

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    الكلمات الدلالية:
    الاتفاق النووي الإيراني, السعودية, محمد بن سلمان, الملك سلمان
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