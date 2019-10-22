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16:28 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    شاطئ من مدينة شرم الشيخ في مصر

    برلماني مصري: عودة الطيران البريطاني لشرم الشيخ شهادة لمصر ورسالة تطمين لروسيا

    © Sputnik . Алексей Витвицкий
    العالم العربي
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    اعتبر رئيس لجنة السياحة والطيران في البرلمان المصري، النائب عمرو صدقي، أن قرار بريطانيا بعودة رحلات الطيران إلى منتجع شرم الشيخ بجنوبي سيناء يمثل شهادة لمعايير الأمان بالمطارات المصرية.

    القاهرة – سبوتنيك. وأضاف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "عودة الطيران البريطاني إلى شرم الشيخ، وهو في نفس الوقت رسالة تطمين لروسيا، تحفزها على إعادة رحلاتها إلى المنتجعات المصرية".

    وقال صدقي: "عودة الطيران البريطاني لشرم الشيخ شهادة دولية لمعايير الأمن في المطارات المصرية ومطار شرم الشيخ عموما، لأن بريطانيا لا تتهاون في أمن مواطنيها، وقد راجعت معايير الأمن واتخذت قرار بعودة الرحلات على أساس ما راجعته، وهذه رسالة أيضا لطمأنة روسيا على معايير الأمن في مطارات مصر".

    مصر للطيران
    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh/File Photo
    وفد أمني روسي يزور مصر نهاية الشهر الجاري لبحث عودة الطيران
    وأبدى صدقي تفاؤله بالقرار قائلا: "نتوقع أن يؤدي القرار إلى تزايد معدلات تدفق السياحة إلى مصر، ليس من بريطانيا فقط، ولكن من أوروبا ككل، لأن وجود رحلات بين انجلترا وشرم الشيخ يسهل حركة جنسيات كثيرة إلى شرم الشيخ، وكذلك القرار يحفز شركات السياحة على تنظيم الرحلات لشرم الشيخ ويطمئن السياح من مختلف الجنسيات".

    وأكد صدقي جاهزية البنية السياحية لاستقبال المزيد من السياح، موضحا "على مستوى الفنادق والخدمات والبنية الأساسية نحن جاهزون لاستقبال المزيد من السياح بعد هذا القرار، لدينا استعدادات كاملة على كافة المستويات".

    وأضاف: "نتمنى، بهذه المناسبة، أن تسرع روسيا في اتخاذ قرارها بعودة الرحلات الجوية من روسيا لشرم الشيخ، ولقد خاطبنا البرلمان الروسي وكانت النتائج إيجابية، كما أن الحكومة الروسية لم يعد لديها مانع كما أبلغنا، وفي الفترة المقبلة سنكثف حملات الترويج السياحي في روسيا استعدادا لقرار عودة الطيران بين روسيا وشرم الشيخ، التي نتوقعها قريبا".

    ورحبت وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط، بالقرار البريطاني، واعتبرت، في بيان صادر اليوم عن الوزارة، أن "هذه الخطوة من شأنها أن تدفع العلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما المضي قدما نحو آفاق ارحب في قطاع السياحة الذي بات يشهد طفرة ملحوظة"، مؤكدة أن مصر ترحب بعودة السائحين البريطانيين الى مدينة شرم الشيخ".

    كما أكدت المشاط أن القرار "يؤكد قناعة السلطات البريطانية بالأمن والأمان، الذى تتمتع به مصر خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز منظومة الأمن على كافة المستويات سواء في المطارات أو المناطق السياحية"، وتوقعت أن يكون للقرار مردود إيجابي على حركة السياحة الوافدة من السوق البريطاني".

    وأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، رفع القيود المفروضة على سفر مواطنيها إلى منتجع شرم الشيخ السياحي في مصر، منذ أكثر من 4 سنوات.

    وحدثت الخارجية البريطانية معلومات السفر الخاصة بمصر، اليوم الثلاثاء، حيث ذكرت على موقعها إن "وزارة الخارجية لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ".

    كما قال السفير البريطاني في القاهرة جيفري أدامز، في بيان صادر عن السفارة، أن "هذا الإعلان يأتي تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر، وسوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية. وسنواصل عملنا مع المسؤولين المصريين لضمان سلامة وأمن المواطنين البريطانيين، والتي تظل على رأس أولوياتنا".

    انظر أيضا:

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    وفد أمني روسي يزور مصر نهاية الشهر الجاري لبحث عودة الطيران
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    الكلمات الدلالية:
    الطيران الروسي, عودة الطيران, شرم الشيخ, مصر
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