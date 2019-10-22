"التطبيع قريب".. إسرائيل تنشر فيديو يتضمن "رسالة إلى محمد بن سلمان"

نشر حساب إسرائيل بالعربية التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على تويتر، مقطع فيديو يتضمن رسالة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، للتطبيع مع إسرائيل.

وأشار حساب إسرائيل بالعربية إلى أن "أعداد السعوديين المؤمنين بأن إسرائيل ليست العدو يتنامى"، في تعليق على مقطع الفيديو الذي نشره محمد خالد الشريف.

يتنامى عدد السعوديين المؤمنين بأن اسرائيل ليست العدوpic.twitter.com/Bv6Gj6gDtf — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 22, 2019

ويضع صاحب الفيديو، الذي يبدو من حسابه على تويتر أنه من سكان الطائف، أعلام "السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات ومصر"، وحول أسباب ذلك قال صاحب الفيديو إنه "يحب هذه الدول"، مؤكدا أن تلك الدول لا تمثل أي تهديد لبلاده، وأن إسرائيل "لم تطلق أي طلقة تجاه السعودية".

واعتبر صاحب الفيديو الذي نشره حساب إسرائيل بالعربية على تويتر، أن "حل القضية الفلسطينية هو التطبيع مع إسرائيل".

ودعا صاحب الفيديو، جميع السعوديين، إلى وضع العلم الأمريكي بجانب العلم السعودي في حساباتهم، بالإضافة إلى العلم الإسرائيلي أيضا لمن يريد ذلك، مؤكدًا أن "التطبيع قريب"، مختتما حديثه بالتأكيد على ثقته في حكمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

مواطن سعودي 🇸🇦 يعرب عن تأييده للتطبيع مع دولة إسرائيل ويطالب بتغيير الصورة النمطية العربية عن #إسرائيل، مشيرا إلى أن تغيير هذه الصورة سيساهم في بناء السلامpic.twitter.com/qrwAOM3ObM — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 5, 2019

وكان الحساب ذاته نشر في وقت سابق من الشهر فيديو مشابه، زعمت أنه لمواطن سعودي يدعو فيه ولي العهد السعودي إلى التطبيع مع إسرائيل.

وقارن المواطن إسرائيل مع كل من العراق ولبنان وتركيا وقطر، متسائلا عن سبب مقاطعة إسرائيل وفتح سفارات في هذه الدول.

وأضاف من خلال الفيديو الذي تم نشره من قبل الخارجية الإسرائيلية "لماذا نقاطع إسرائيل، ماذا عن الذين قتلوا أولادنا؟ قطر وتركيا وإيران والحوثي والإخونجية ولدينا سفارات لديهم".

وتابع "نحن لدينا سفارة في لبنان وهم يدعمون حزب الله وسفارات في العراق وقد قتلوا الشعب الكويتي والآن إيران تحتلهم... لم لا نقاطعهم؟".

وأشار إلى أن بلاده (السعودية) تعد صديقة للولايات المتحدة الأمريكية، وأنه على استعداد للدفاع عنها، مشيرا إلى أن إسرائيل هي "ولاية من أمريكا".

كما وجه رسالة إلى ولي العهد محمد بن سلمان قائلا " أتمنى أن نطبع العلاقات مع إسرائيل يا سمو الأمير".