سلاح الجو الليبي يقصف مخازن أسلحة في القسم العسكري بمطار معيتيقة

طرابلس– سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن "سلاح الجو التابع للقوات المسلحة العربية الليبية نفذ غارة جوية على دشم ومخازن أسلحة ومرافق في الشق العسكري من مطار معيتيقة كانت تستخدم من قبل المليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة، لتخزين معدات وصواريخ طائرات مسيره تركية".

وفي سياق متصل، أبلغ مصدر عسكري في العاصمة الليبية طرابلس، وكالة سبوتنيك، بأن سلاح الجو الليبي استهدف تمركزات لقوات حكومة الوفاق الوطني بعدة مناطق في جنوب وشرق العاصمة وبمشروع الموز في منطقة السبعة وعين زاره.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي، وقوات تابعة لحكومة الوفاق خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.