4 طرق لتمتلك شقتك في جزر أبو ظبي البحرية

قدم موقع منظومة خدمات أبوظبي الحكومية "تم"، مجموعة من الإرشادات التي تساعد المواطنين الأجانب العثور على البيت المثالي في أبوظبي، من خلال البحث عن العقارات المعتمدة، والحصول على التمويل اللازم، وتوثيق ملكية المنزل، وأخيراً الحصول على جميع خدمات المرافق التي قد يحتاج إليها المشتري.

وحدد الموقع 4 طرق وأنظمة تتيح للأجانب امتلاك عقار (شقة) في أبو ظبي وهي:

نظام الملكية

حيث تم تحديد سندات تمَلُّك خاصة للأجانب، تتضمن تملّك الوحدات السكنية (دون الأراضي لمدة تبلغ نحو 99 سنة) تمنحهم من خلالها حق التصرف الكامل في الشقق والفيلات التي يشترونها من دون الأرض.

نظام المُساطحة

ويتيح للأجانب تملّك شقق السكنية داخل مناطق استثمارية معينة، أي يمكن البناء على أرض غير مستعملة، ويملك صاحبها حق اختيار تصميم البناء وتغييره وتعديله طوال مدة العقد ( 50 عاماً قابلة للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة).

نظام الانتفاع

وبموجب عقود "حق الانتفاع" يمكن للأجانب تملّك الوحدات السكنية والانتفاع داخل مناطق استثمارية معينة لمدة 99 سنة، من دون القدرة على تغييرها.

نظام الإيجار الطويل الأمد

وهو حق إيجار الوحدات لمدة أولية لا تقل عن 25 سنة.

وتوجد في أبوظبي تسع مناطق يُسمح فيها للأجانب بتملّك العقارات، تتمثل في: جزيرة ياس والسعديات والريم والمارية واللولو، إضافة إلى شاطئ الراحة وسيح السديرة والريف ومدينة مصدر وجزيرة السعديات وجزيرة الريم وشاطئ الراحة.، بحسب "الإمارات اليوم".

وكان قد صدر في أبريل/نيسان الماضي قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية.

ونصت المادة (3) على أنه "لغير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية تملك واكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية، ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات".

وتنص المادة (4) الجديدة على أن "لمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة، لمدة تزيد على 10 سنوات، وبغير إذن من المالك، التصرف في هذا الحق بما في ذلك رهنه، ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة، وفي الحالتين يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك".