الرئاسة المصرية: عودة الطيران الروسي للمنتجعات المصرية قضية هامة جدا لمصر

أكد الناطق باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي أن خطوات عودة الرحلات الجوية بين روسيا وشرم الشيخ تسير بشكل سلس، آملا في أن تعود الرحلات في القريب العاجل.

وقال راضي، في مقابلة مع "سبوتنيك" متحدثا عن عودة الرحلات الجوية بين روسيا وشرم الشيخ، "لا توجد عراقيل، هي إجراءات فنية شديدة التخصص تتم بين البلدين للتأكد التام من البروتوكولات الأمنية ومن التطبيق الكامل، وهي في الواقع تمضي بشكل سلس وسترى النور قريبا".

وأضاف راضي: "عودة الطيران قضية هامة جدا لمصر ولها مردود كبير على قطاع السياحة، وأيضا لرغبة مصر بأن يستمتع الأخوة والأشقاء في روسيا بالسياحة في مصر".

كما أكد راضي أن الموضوع سيتم تناوله بين الرئيسين المصري والروسي، مضيفا "نأمل أن يتم ذلك في القريب العاجل".

وأشار راضي إلى أهمية العلاقات المصرية الروسية، موضحا "أريد أن أؤكد أن العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا الاتحادية تمر حاليا بأزهى عصورها وفي قمتها".

وأضاف راضي "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بينهما علاقة طيبة جدا انعكست بشكل كبير على مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا خلال الخمس سنوات الماضية، تجسدت بمشروعات قومية عملاقة تنفذها روسيا داخل مصر، كالمنطقة الصناعية الروسية على مرفأ قناة السويس ومحطة الضبعة النووية".

يذكر أن رحلات الطيران المباشرة توقفت بين البلدين بقرار روسي في خريف 2015، عقب سقوط طائرة ركاب روسية من طراز "إيرباص-321" تابعة لشركة "كوغاليم آفيا" في صحراء سيناء، ومصرع ركابها وطاقمها، وهو ما اعتبر عملا إرهابيا. وأدى توقف رحلات الطيران بين البلدين إلى تضرر قطاع السياحة في مصر بشكل ملحوظ، خاصة مع إجراءات مماثلة من عدة دول تعتبر من الروافد الرئيسية للسياحة في مصر.

وتم استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو يوم 11 أبريل/نيسان 2018، بعد انقطاعها إثر كارثة الطائرة.