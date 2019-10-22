48 قتيلا وجريحا بين المتظاهرين في ميسان جنوبي العراق

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن شهود عيان، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل وإصابة 48 متظاهرا إثر الرصاص الحي، والقنابل المسيلة للدموع، في محافظة ميسان، جنوبي البلاد.