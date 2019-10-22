ماجدة الرومي ترد على تأخرها في التضامن مع التظاهرات اللبنانية

ردّت الفنانة ماجدة الرومي على تساؤلات الجمهور بشأن تأخرها في التضامن مع مطالب الاصلاحات الاقتصادية وتحسين وضع البلاد. بعد مرور 6 أيام من التظاهرات الشعبية التي تشهدها لبنان.

وشاركت الرومي جمهورها في تغريدة على صفحتها الرسمية على "تويتر" بمقطع فيديو لأغنية "الحرية" أرفقته بتعليق: "آراء الشعب من رأي الله، والي بخاف الله بياخد بآراء الشعب اليوم، قال كلمتو وكلمتو لازم نحترمها"، موجهة التحية للشعب اللبناني في نهاية رسالتها.

رأي الشعب من رأي الله ...

...واللي بيخاف الله بياخد برأي الشعب اليوم ...

قال كلمته ..

وكلمته لازم نحترمها ...

تحية لشعب لبنان ...

بيوم الكرامة والحرية ..🇱🇧🇱🇧🇱🇧#ماجدة_الرومي

٢١اكتوبر٢٠١٩ pic.twitter.com/v2cs0jAGwW — Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) 21 октября 2019 г.

يشهد لبنان، منذ يوم الخميس، تظاهرات شعبية غاضبة في مختلف المناطق اللبنانية، عقب إعلان الحكومة ضرائب جديدة في موازنة 2020، تطول الاتصالات المجانية في وسائل التواصل الاجتماعي، والبحث في إمكانية رفع الضريبة على القيمة المضافة لتصل إلى 15%..