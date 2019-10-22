Widgets Magazine
تسجيل
21:10 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    علم الأردن

    جمعيات نسوية تطالب بجوازه... "تشريع الإجهاض" أزمة تشعل الأردن

    © Sputnik . Mohammad Hannon
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    من جديد، عادت قضية الإجهاض لتتصدر الواجهة في الأردن، بعد مطالب بعض الجمعيات النسوية، بتعديل التشريعات القانونية، لتضمين حالات جديدة يجوز معها القيام بعملية الإجهاض.

    ويعتبر قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 وتعديلاته أن الإجهاض جريمة معاقب عليها، سواء حصل من قبل المرأة الحامل نفسها، أو أقدم على ذلك شخص آخر غيرها، ولم يتناول القانون أية استثناءات يجوز فيها إجهاض المرأة.

    وأجازت عدى فتاوى شرعية في الأردت عمليات الإجهاض في حالات بعينها، كما نص قانون الصحة العامة، في مادته الـ 12، على إجازة الإجهاض في حالة كانت صحة المرأة الحامل في خطر، أو قد يعرضها حملها للموت.

    ودعت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى إجراء تعديل تشريعي يجيز الإجهاض للحفاظ على حياة الحامل أو صحتها البدنية أو النفسية أو سمعتها.

    الكشف عن خطر غير متوقع من تناول القهوة
    CC0 / pixabay
    دراسة علمية: القهوة تسبب الإجهاض
    مطالب الإجهاض

    وطالبت "تضامن" في بيان لها أمس الاثنين، بأن يتضمن قانون العقوبات الأردني تعديلات تجيز إجهاض المرأة الحامل في ظل ظروف معينة كالاغتصاب، ووجود خطر على صحة المرأة الحامل البدنية والنفسية وغيرها من الظروف التي من شأنها التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في حقوق النساء والفتيات.

    وتجد تضامن بأن "قانون العقوبات الأردني لم يتضمن أي نص يجيز فيه الإجهاض، فالمرأة التي تجهض نفسها أو رضيت أن يستعمل لها غيرها أية وسيلة للإجهاض تعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات (المادة 321)، ويعاقب من أقدم على إجهاض إمرأة برضاها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات (المادة 322/1) وإذا أفضى الإجهاض الى موت المرأة عوقب الشخص بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات (المادة 322/2).

    كما عاقب القانون من تسبب بقصد بإجهاض امرأة دون رضاها بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات (المادة 323/1) ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أدى الإجهاض الى موت المرأة (المادة 323/2)، وترتفع العقوبة مقدار الثلث إذا كان من ارتكب تلك الجرائم طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا (المادة 325).

    وتابع البيان: "تشير تضامن إلى نص مشابه لنص المادة 340 من قانون العقوبات والمتعلق بما يسمى جرائم الشرف، وهو نص المادة 324 من نفس القانون حيث تستفيد من العذر المخفف من أجهضت نفسها حفاظًا على شرفها، وكذلك يستفيد منه من أقدم على إجهاض إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة حفاظًا على شرفها". وهما نصان تطالب تضامن منذ زمن بإلغائهما.

    وتطالب تضامن بضرورة أن "يتضمن قانون العقوبات الأردني من خلال إجراء التعديلات القانونية اللازمة نصوصاً تجيز إجهاض المرأة الحامل في ظل ظروف معينة كالاغتصاب ووجود خطر على صحة المرأة الحامل البدنية منها والنفسية وغيرها من الظروف التي من شأنها التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على حقوق النساء والفتيات".

    © AP Photo / John Locher
    دولة عربية ترفض دعوات جمعيات حقوقية بإباحة الإجهاض
    حقوق النساء

    منير إدعيبس، المدير التنفيذي لجمعية معهد تضامن النساء الأردني، قال إنهم "طالبوا بضرورة إجراء تعديلات تشريعية على القوانين المتعلقة بالإجهاض لتوسيع الحالات التي يشملها القانون".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "القانون الأردني يجيز عملية الإجهاض إذا كان هناك تهديد على صحة الأم، وكذلك لابد أن يكون عند تهديد صحة الأم النفسية".

    وتابع: "لم تخرج هذه المطالب للمرة الأولى، فطالبنا بها منذ سنوات طويلة، لكن تم تعديل قانون العقوبات في عام 2017، ولم يتضمن فيه الجزء الخاص بالإجهاض".

    وأكد أن "المرأة التي تحمل نتيجة الاغتصاب يسبب لها الحمل آلام نفسية لا يمكن تحملها، لذا لابد من أن يحدث الإجهاض للأجنة في تلك الحالات".

    وعن عدد الحالات التي تحمل فيها المرأة بالأردن نتيجة الاغتصاب، قال إدعيبس، إن "الأعداد ليست كبيرة، وليس هناك إحصائية رسمية دقيقة، لكن في عام 2018 كان هناك تقريبًا 140 حالة".

    وأضاف أن "عدد الحالات لا تعد مقياسًا، فلو هناك حالة واحدة لابد أن يتم تعديل التشريعات، لضمان حقوق النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للاغتصاب أو لزنا المحارم".

    وبشأن التوجهات التشريعية نحو مطالب الإجهاض، أضاف: "أعتقد أن هناك توجهًا برلمانيًا وتشريعيًا حول عمليات الإجهاض، خصوصا إنه تم السماح للإجهاض في حالة الاغتصاب، لكن يتم ذلك على كل حالة منفردة، لذا من السهل أن يتم التعميم".

    إمرأة حامل
    © Photo / Pixabay
    طبيب يجري عملية إجهاض لسيدة بالخطأ
    ضوابط شرعية

    سليمان حويلة الزين، رئيس لجنة الحريات بالبرلمان الأردني، قال إن "هناك ضوابط شرعية لعملية الإجهاض، شرعًا لا يجوز إزهاق روح، من خلال تقنين هذه العمليات المزعجة".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "القوانين الوضعية يجرم عمليات الإجهاض، ويحدد عقوبات رادعة على الأشخاص الذين يقومون بتلك العمليات، أو الأطباء المشرفون عليها".

    وأكد النائب البرلماني، أن "لكل مجتمع عاداته وتقاليده، ومثل هذه العمليات مخالفة لعادات وتقاليد وقوانين الأردن، إلا في بعض الاستثناءات التي حددها القانون، ومنها إذا كان في استمرار الحمل خطورة على المرأة الحامل، يمكن أن يتم الإجهاض، وهذا لابد أن يكون مضبوط بأمر طبي".

    وتابع: "هناك بعض الاتجاهات التي تنادي بتشريعات لتوسيع استثناءات عمليات الإجهاض، لتشمل حالات الاغتصاب وزنا المحارم، والحالات غير المشروعة، لكن الكثيرون وأنا منهم لا تميل إلى الاعتداء على شريعة الله".

    وأنهى حديثه قائلًا: "البعض يقول إن مثل هذه المطالب تتساوى مع الحريات وحقوق الإنسان، لكن أنا لا أفضلها، ولا أحبذ الميل لها، فمن يحق له إزهاق الروح غير خالقها".

    البابا فرنسيس
    © REUTERS / ALESSANDRO BIANCHI
    البابا فرنسيس يقارن عمليات الإجهاض بجرائم النازية
    مراجعة دينية

    من جانبها قالت النائبة بلجنة الحريات في مجلس النواب الأردني، وفاء سعيد يعقوب، إن "هناك ما يسمى بالإجهاض القانوني، والذي حدده القانون الأردني في سببين؛ الأول لوجود خطر على حياة الأم، والثاني وجود خطر على حياة الجنين ويجب أن يتم ذلك بتقارير طبية موثقة".

    وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "بالنسبة للموضوع المتعلق بجواز الإجهاض للمغتصبات والحاملات نتيجة سفاح الأقارب، ضروري جدا إعادة النظر فيه من قبل المرجعيات الدينية، التي يمكن لها أن تقوم بإصدار الفتاوى اللازمة، لحث المشرعين على جواز ذلك".

    وتابعت: "هناك بعض الأصوات والمذاهب التي أجازت هذا الأمر، لما فيه من ضرر كبير على الأم، لكن أهم ما في الحق في الإجهاض، مراعاة الحق في الحياة، لابد أن تكون الأمور موضوعة والفتاوى مستندة إلةى رؤية شاملة وواضحة".

    وأشارت إلى "ضرورة أن يكون هناك مراجعة لهذا الأمر بصورة مستنيرة، نتيجة وجود أيضًا حالات للاغتصاب الجماعي بسبب الصراعات المسلحة، واستخدام الاغتصاب كآداة للحرب والصراع في بعض المناطق، وعدم القدرة على معرفة الأب البيولوجي، وبالتالي يكون درأ المفاسد أولى من جلب المنافع فيها".

    ومضت قائلة: "لابد الآن على كل الحركات النسوية من الاستعانة بالفقهاء من أجل مناقشة مثل هذه الحالات ووضعها موضع تفصيل واهتمام، ومحاولة إيجاد الفتاوى والأحكام الشرعية التي تتناسب مع مثل هذه الحالات، خاصة وأن الضرر يكون بعد الولادة أكبر، وقد تتعرض حياة الأم للخطر ليس نتيجة للحمل، بل استهدافها كونها حاملا في مجتمع معين رغم كونها غير مرتبطة أو متزوجة".

    التعديلات المطلوبة

    دواء
    © Sputnik . Alexei Danichev
    زيادة عدد النساء اللاتي يشترين حبوب الإجهاض عبر الإنترنت
    واقترحت تضامن إجراء تعديل على نص المادة 12 من قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 ليشمل "الإجهاض الناشئ عن جريمة اعتداء جنسي، أو للحفاظ على البدنية أو النفسية أو سمعتها، وتاليا التعديلات المقترحة على النص الأصلي بأن يحظر على أي طبيب وصف أي شيء بقصد إجهاض امرأة حامل أو إجراء عملية إجهاض لها إلا إذا كانت عملية الإجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها أو يعرضها للموت أو كانت عملية إجهاض لحمل ناشئ عن جريمة اعتداء جنسي وقع على الحامل وعلى أن يتم ذلك في مستشفى شريطة توافر ما يلي:

    - موافقة خطية مسبقة من الحامل بإجراء العملية وفي حالة عدم مقدرتها على الكتابة أو عجزها عن النطق تؤخذ هذه الموافقة من زوجها أو ولي أمرها .

    - شهادة من طبيبين مرخصين ومن ذوي الاختصاص والخبرة أو من إدارة الطب الشرعي تؤكد وجوب إجراء العملية للمحافظة على حياة الحامل أو صحتها البدنية أو النفسية أو سمعتها.

    - تضمين قيود المستشفى اسم الحامل وتاريخ إجراء العملية ونوعها والاحتفاظ بالموافقة الخطية وبالشهادة الطبية لمدة عشر سنوات على أن تزود الحامل بشهادة مصدقة من مدير المستشفى بإجراء هذه العملية لها وتعامل هذه القيود بسرية تامة.

    وبحسب تضامن خرجت فتوى لمجلس الإفتاء الأردني بقرارها رقم (204)(14/2014) والصادرة بتاريخ 11/9/2014 بعنوان "حكم إجهاض الحمل الناتج عن الاغتصاب"، وقال مضمون الفتوى إن "لما كان الحمل الناتج عن هذه الجريمة سببا في تعظيم أذاها وإثارة الفتنة والعداوة في المجتمع، رأى مجلس الإفتاء إرشاد الضحية إلى مراجعة دائرة الإفتاء للنظر في ملابسات القضية، والاطلاع على ظروف الحمل وما يؤثر في الحكم الشرعي، لتنظر كل حالة على حدة، وتصدر الفتوى بخصوصها بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، فالضرورات تقدر بقدرها".

    وبلغ عدد النساء اللاتي عوقبن بجريمة الإجهاض وفق وزارة العدل الأردنية منذ عام 2009 حتى عام 2016 49 امرأة، وهنّ بحسب السنوات ثلاث نساء عام 2009، وثلاث نساء عام 2010، وامرأتان عام 2011، وخمس نساء عام 2012، وسبع نساء عام 2013، و12 امرأة عام 2014، و11 امرأة عام 2015، و6 نساء عام 2016.

    انظر أيضا:

    توقيع مذكرة تفاهم في الإدارة القضائية بين الأردن والمغرب
    "الزواج الأخضر"... مبادرة اجتماعية بيئية في الأردن
    "عظام الموتى" تظهر بشكل مفاجئ في مقبرة أردنية... صور
    المخابرات الأردنية تحبط مخططات إرهابية لإحدى خلايا "داعش" تنوي تنفيذها
    الأردن يحذر من خطورة استمرار حال الجمود في عملية السلام
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, الإجهاض, الأردن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    هضبة إينالسيرت (يمين الصورة) في قبردينو بلقاريا
    رحلة بالسيارة في روسيا... قبردينو بلقاريا المذهلة
    سيساعدونهم في النفط كما ساعدوهم في الحرب
    سيساعدونهم في النفط كما ساعدوهم في الحرب
    إنفوجرافيك - ورقة إصلاحات الحكومة اللبنانية
    ورقة إصلاحات الحكومة اللبنانية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك