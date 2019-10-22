مصر... ارتباك في حركة الطيران بسبب هطول الأمطار

تسببت أمطار غزيرة هطلت على مناطق عدة بالقاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، في تأخير بعض رحلات الطيران بسبب تكدس الطرق المؤدية إلى المطار.

وقال مصدر مسؤول في مصر للطيران، بحسب بيان صادر عن الشركة، إنه "نظرا لسوء الأحوال الجوية وهطول أمطار شديدة مساء اليوم علي القاهرة نتج عنها تكدس وازدحام في حركة المرور نتيجة توخي الحذر وبطئ حركة السيارات ومنها الطرق المؤدية لمطار القاهرة".

وأضاف المصدر "مراعاة من مصر للطيران وحرصا على عملائها الكرام، فقد تقرر تأخير بعض رحلات الشركة التي تقلع من مطار القاهرة مساء اليوم لحين وصول أكبر عدد من الركاب الحاجزين على متن هذه الرحلات حفاظا على التزاماتهم ومواعيدهم المقررة في السفر لوجهاتهم المختلفة".

وشهدت القاهرة هطول أمطار غزيرة مساء اليوم أدت لارتباك الحركة المرورية.

وكانت منطقة شرق القاهرة والتي يقع بها مطار القاهرة أكثر المناطق تأثرا بالأمطار، حيث غمرت المياه بالكامل أنفاق رئيسية مؤدية إلى مطار القاهرة، كما توقفت عدد من الطرق المؤدية للمطار.