وكالة تكشف أسماء خمسة مسؤولين أمريكيين كبار يحضرون "دافوس الصحراء" في السعودية

قالت مصادر حكومية اليوم الثلاثاء إن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والمستشار الرئاسي غاريد كوشنر سيرأسان وفد واشنطن إلى مؤتمر مالي سنوي في السعودية.

وقال مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية لـ"رويترز" إن برايان هوك مستشار وزارة الخارجية لشؤون إيران وأفي بيركوفيتز مساعد كوشنر يعتزمان الانضمام إلى منوتشين وكوشنر في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

وقال مصدر حكومي ثان إن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، الذي من المنتظر أن يتنحى عن منصبه في أول ديسمبر/ كانون الأول، سيحضر أيضا المؤتمر.

وأجرى بيري سلسلة محادثات غير رسمية مع مسؤولين سعوديين من بينهم وزير الطاقة السابق خالد الفالح حول استخدام التكنولوجيا الأمريكية لبناء محطات للطاقة النووية للاستخدامات المدنية في المملكة.

وأفادت رويترز في السابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول بأن كوشنر سيحضر المؤتمر بعد أن يرأس وفدا إلى إسرائيل.

ويسعى المؤتمر، الذي يطلق عليه اسم "دافوس الصحراء"، إلى اجتذاب بنوك استثمارية عالمية وممولين إلى الرياض للتفاعل مع مسؤولين سعوديين وحشد استثمارات لمشاريع في المنطقة. وسيعقد في الفترة من التاسع والعشرين إلى الحادي والثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة السعودية.

وفي العام الماضي، انسحب مديرون تنفيذيون من بينهم جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الأمريكي جيه بي مورغان، وبيل فورد رئيس مجلس إدارة شركة فورد موتور لصناعة السيارات من المؤتمر بعد اختفاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.