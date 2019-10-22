بالصور... بيان رسمي من مطار القاهرة بشأن غرق إحدى صالات السفر

قال مصدر مسؤول بشركة ميناء القاهرة الجوي، إن الفيديو الذي تناوله منذ قليل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود تراكم لمياه الأمطار داخل إحدى صالات السفر بمطار القاهرة، يصور صالة رقم 2 بمبني الركاب "رقم1" الواقعة بالطابق السفلي بالمطار القديم، والتي تدخل حاليا ضمن أعمال التطوير الخاصة والتي تقوم بها شركة فرنسية.

وقال المصدر إن هذه الصالة مخصصة حاليا لتشغيل رحلات لإحدى شركات الطيران الخاصة بمعدل رحلة إلي رحلتين يوميا، نظرا لأعمال التطوير ورفع الكفاءة ولا تقلع منها حاليا رحلات منتظمة لشركات أخري، كما أن هذا المكان بعيد تماما عن صالات السفر والوصول بمبني الركاب رقم "1،2،3" التي تشهد تردد المسافرين من وإلي المطار، والتي لم تتأثر مطلقا بسوء الأحوال الجوية.

وأضاف المصدر "حدثت تجمعات بالصالة نتيجة تراكم مياه الأمطار بشكل كبير تجاوز الحاجز الخرساني المقابل للصالة الواقعة بالطابق السفلي تحت الأرض، حيث تم تسريب المياه لفترة زمنية محدودة وعلي الفور تم سحبها من داخل الصالة ولا يوجد حاليا أي أثار لها".