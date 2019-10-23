أول صور للقوات الأمريكية الجديدة في قاعدة الأمير سلطان بالسعودية

نشر وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، صورا من قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية التي تم إرسال قوات أمريكية جديدة إليها أخيرا.

ونشر إسبر الصورة في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليها: "شكراً لجميع الجنود والطيارين والبحارة الذين قابلتهم اليوم في قاعدة الأمير سلطان الجوية. تقدمون تضحيات لا تصدق لخدمة أمتنا، وأنا ملتزم برعايتكم وعائلتكم".

Thank you to all of the Soldiers, Airmen and Sailors who I met with today at Prince Sultan Air Base. You make incredible sacrifices to serve our Nation, and I am committed to taking care of you and your families. pic.twitter.com/zNFYPGvLOr — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) October 22, 2019

​وعلى حسابه الرسمي نشر إسبر صورا للحظة وصوله إلى قاعد الأمير سلطان الجوية، وكتب على الصور: "وصلت إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية، وسألتقي بالقوات وأرى القدرات التي نشرناها في المنطقة للمساعدة في الدفاع عن المملكة العربية السعودية وردع إيران ومنع نشوب الصراع".

Arrived at Prince Sultan Air Base! I will be meeting with troops and seeing the capabilities we have deployed to the region to help defend Saudi Arabia, deter Iran and prevent conflict. pic.twitter.com/LmNbnhwMKY — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) October 22, 2019

​ووصل الوزير الأمريكي إلى المملكة، يوم الاثنين، في زيارة غير معلنة مسبقا، واستقبله في المطار الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، ووجه إسبر الشكر للأمير على استقباله.

I want to thank @kbsalsaud for greeting me upon my arrival to the Kingdom of Saudi Arabia and for sharing his valuable insight into the security situation in the region. pic.twitter.com/WctR9VGFK2 — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) October 21, 2019

​وعقد إسبنر محادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد، وكتب إسبر على حسابه الرسمي: "أجريت لقاء مثمرا جدا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وناقشنا العديد من المسائل الثنائية، والأهم أنني أريد التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها، في ظل نشاطات إيران المزعزعة".

Today, I discussed the deployment of U.S. forces and equipment to #SaudiArabia with @KingSalman. We agree with the need to take a firm defensive stance in the region to deter Iranian malign behavior and promote stability. pic.twitter.com/ioz6U0liPS — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) October 22, 2019

​وقررت واشنطن، في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، نشر 3000 جندي إضافي ومعدات عسكرية، بينها صواريخ باتريوت ومنظومة "ثاد" وطائرات مقاتلة، في السعودية، على خلفية التوتر الحادث في الخليج، بعد الهجوم الصاروخي على منشآت شركة "أرامكو" النفطية في الـ 14 من أيلول/ سبتمبر الجاري، التي أعلن الحوثيون، مسؤوليتهم عنه.

I had a very productive meeting this evening with HRH Crown Prince Mohammed bin Salman. We discussed many bilateral issues. Most importantly I wanted to reinforce the U.S. commitment to helping #SaudiArabia defend itself in a time of destabilizing Iranian activity. pic.twitter.com/Ca6AARhSjB — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) October 22, 2019

​ونهاية الشهر الماضي، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إنها تعتزم إرسال 4 أنظمة رادار وبطارية صواريخ باتريوت ونحو 200 من أفراد الدعم لتعزيز دفاعات السعودية بعد أكبر هجوم على الإطلاق استهدف منشآتها النفطية هذا الشهر.

وصرح الجيش الأمريكي في بيان أنه خصص عتادا إضافيا "استعدادا لأوامر بنشره" وهو ما يعني إمكانية استخدامه بشكل أسرع في حال وقوع أزمة؛ ويشمل ذلك بطاريتي صواريخ باتريوت ونظام ثاد، وفقا لـ"رويترز".

وقال المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، في بيان: "سيعزز هذا النشر، الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي للمملكة وبنيتها التحتية العسكرية والمدنية الحيوية، وسيزيد الوجود المهم بالفعل للقوات الأمريكية في المنطقة".

وأكدت أن النشر يتم بناءً على طلب المملكة العربية السعودية.

وفي 12 أكتوبر الجاري، أصدرت وزارة الدفاع السعودية بيانا قالت فيه إن التعزيزات العسكرية الأمريكية هدفها صون الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، جاء في البيان أنه "إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان وانطلاقاً من العلاقات التاريخية والشراكة الراسخة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، تقرر استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية في إطار العمل المشترك بين المملكة والولايات المتحدة لصون الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة، والاقتصاد العالمي".

#عاجل

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد .. استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية في إطار العمل المشترك بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.https://t.co/pKjJ6COeWN#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 12, 2019

​وأضاف أن "الولايات المتحدة تشارك حكومة المملكة الحرص على حفظ الأمن الإقليمي وترفض المساس به بأي شكل من الأشكال".

وتابع أن "المملكة ترى في الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية امتداداً تاريخياً للعلاقات الاستراتيجية والتوافق في الأهداف لضمان الأمن والسلم الدوليين".