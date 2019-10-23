Widgets Magazine
تسجيل
09:19 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خلال زيارة القوات الأمريكية في قاعدة الأمير سلطان العسكرية في السعودية

    إرسال سفن وطائرات... أمريكا ترد على تحول قواتها إلى "مرتزقة" للسعودية

    © REUTERS / STAFF
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر

    ذكر وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أنه يعتزم حث حلفاء بلاده في الناتو على رفع الإنفاق المالي لتعزيز القدرات الدفاعية للسعودية على خلفية التوتر مع إيران.

    وقال إسبر، في تصريح صحفي أدلى به، مساء أمس الثلاثاء، خلال زيارته قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، إنه بحث هذا الموضوع مع نظرائه من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، موضحا: "يكمن أحد أهدافي من التوجه إلى بروكسل في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتطوير هذه المناقشات"، وذلك حسبما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

    © REUTERS / ERIN SCOTT
    وزير الدفاع الأمريكي يتعهد بالدفاع عن أمن السعودية
    وتمثل هذه الخطة، حسبما نقلته الوكالة، جزءا من حملة أوسع للولايات المتحدة تهدف إلى تحميل الحلفاء في الناتو مسؤولية أكبر عن تأمين منطقة الخليج، وتشمل إرسال سفن وطائرات ومنظومات دفاع جوي إلى المنطقة.

    وفي تطرقه إلى موضوع تعزيز الولايات المتحدة قواتها في المملكة، أشار إسبر إلى أن "السلطات السعودية ستساعد في التغطية، على بعض التكاليف الضرورية لنشر 3000 عسكري أمريكي إضافي في البلاد".

    وأوضح وزير الدفاع الأمريكي، خلال تفقده قوات بلاده المنتشرة في قاعدة الأمير سلطان، أن "موافقة السعودية على تحمل بعض التكاليف أمر عادي"، لافتا إلى أنه لا يعلم المبلغ الذي ستدفعه البلاد.

    كما اعتبر إسبر، ردا على سؤال حول هذا الموضوع، أن "حصول الولايات المتحدة على أموال لنشر قواتها في السعودية لا يجعلها مرتزقة"، مشيرا إلى أن بلاده تتخذ إجراءاتها في هذا السياق ليس من أجل الأموال وإنما لردع إيران.

    ووصل إسبر إلى السعودية، الاثنين الماضي، في زيارة غير معلنة مسبقا لبحث "المخاوف المشتركة" للبلدين في ظل تصعيد التوتر مع إيران، وعقد أمس محادثات مع عاهل البلاد، الملك سلمان، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

    انظر أيضا:

    ظريف: اتهامات أمريكا بشأن الهجمات على السعودية "إلهاء"
    أمريكا تصدر بيانا عاجلا لرعاياها بشأن السفر إلى السعودية
    "لوحات كهربائية"... كيف حددت السعودية وأمريكا موقع انطلاق هجوم "أرامكو"
    قائد الحرس الثوري: السعودية وإسرائيل محبطتان من أمريكا وعجزها عن دعمهما
    أمريكا تعتزم رفع السرية عن المعلومات المتعلقة بالهجمات على السعودية
    الكلمات الدلالية:
    العلاقات الأمريكية السعودية, قاعدة عسكرية, القوات الأمريكية, مارك إسبر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    هضبة إينالسيرت (يمين الصورة) في قبردينو بلقاريا
    رحلة بالسيارة في روسيا... قبردينو بلقاريا المذهلة
    سيساعدونهم في النفط كما ساعدوهم في الحرب
    سيساعدونهم في النفط كما ساعدوهم في الحرب
    إنفوجرافيك - ورقة إصلاحات الحكومة اللبنانية
    ورقة إصلاحات الحكومة اللبنانية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك