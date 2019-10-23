القبض على المنفذ الرئيسي لعملية السطو على أحد البنوك في عمان

أعلنت السلطات الأمنية في الأدرن القبض على منفذ عملية السطو على أحد البنوك في العاصمة الأردنية عمان.

وقال المقدم عامر السرطاوي الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن إدارة البحث الجنائي تمكنت من إلقاء القبض على الفاعل الرئيسي في قضية سلب فرع أحد البنوك وبحوزته نصف المبلغ المسلوب والبحث جارٍ عن شريكه بارتكاب الجريمة.

​وأضاف، في بيان نشرته صحيفة "الدستور" الأردنية: "فريق التحقيق الخاص والمشكل في إدارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيقات في حادثة السلب التي تعرض لها فرع أحد البنوك ما زال مستمراً بعد أن تمكن من تحديد هوية الشخصين اللذين أقدما على ارتكاب الجريمة وألقي القبض على أحدهما فيما البحث جارٍ عن الشريك الآخر".

جديد....مقاطع فيديو من عملية السطو على بنك القاهرة عمان /فرع المحطة بالعاصمة عمان pic.twitter.com/3etdGK6w0Y — الوقائع الاخبارية (@alwakaai_news) October 21, 2019

​وأوضح السرطاوي: "في عصر يوم الأحد ٢٠١٩/١٠/٢٠ ورد بلاغ إلى غرفة عمليات إدارة البحث الجنائي وشرطة وسط عمان حول قيام شخصين مجهولين وملثمين ومسلحين بالدخول إلى فرع أحد البنوك في منطقة المحطة وسط العاصمة عمان وسلب مبلغ مالي تحت تهديد السلاح والفرار من المكان بواسطة مركبة كانت بحوزتهما".

🔴لحظة السطو على بنك في عمان pic.twitter.com/LjeBLw9RsA — صميم الحدث الاخباري (@samimalhadath) October 20, 2019

​وقال الناطق الإعلامي إنه فور وقوع الحادث تشكل فريق تحقيق خاص من إدارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيق في القضية وتحديد هوية منفذيها وإلقاء القبض عليهما.

وأكد أن فريق التحقيق تمكن من خلال ما تم جمعه من معلومات من مسرح الجريمة وأدلة من تحديد هوية مرتكبي حادثة السلب وبالبحث عنهما، وألقي القبض على أحدهما وهو الفاعل الرئيسي بالقضية وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمة وبالاشتراك مع صديق له، وبدلالة الشخص المقبوض عليه تم ضبط المركبة ونصف المبلغ المالي المسلوب وضبط الأدوات المستخدمة في تنفيذ جريمة السلب وما زال التحقيق والبحث جارياً عن الشريك الآخر.

وشدد السرطاوي على أن "العاملين في كافة المديريات والإدارات الشرطية والمتنشرين في مختلف المحافظات يعملون على مدار الساعة لمتابعة كافة أشكال وأوجه التعدي على القانون والجرائم التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي والأرواح والممتلكات للقبض على مرتكبيها وتوديعهم للقضاء لينالوا عقابهم الرادع".