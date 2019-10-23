الجيش اللبناني يعمل على فتح طريق ذوق مصبح من قبل المحتجين بالقوة

قام الجيش اللبناني بفتح طريق ذوق مصبح من قبل المحتجين بالقوة، وانتشر الجيش والقوى الأمنية بكثافة حول مبنى مصرف لبنان، بعد الحديث عن نية المحتجين التظاهر أمام المصرف.