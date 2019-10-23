الخارجية الروسية: المنشآت النفطية في شمال شرق سوريا يجب أن تكون تحت سيطرة دمشق

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن المنشآت النفطية في شمال شرق سوريا يجب أن تكون تحت سيطرة دمشق

وقال بوغدانوف في إجابة عن سؤال بهذا الصدد: "يجب أن يكون كل شيء تحت سيطرة الحكومة الشرعية".

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن: "هذا لا يلغي العملية السياسية، والإصلاح الدستوري، والاتفاقيات والقرار 2252. ولكن في جميع الأوراق وكل التصريحات يقال إنه يجب على كل الأطراف المعنية احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها.

وتوصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق، وصف بأنه "تاريخي" بشأن العمل العسكري ضد الأكراد شمال شرق سوريا بعد اجتماع دبلوماسي مطول، واستغرق الاجتماع الخاص الذي عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيرة التركي رجب طيب أردوغان أكثر من ست ساعات.

وجاء الاتفاق قبل انتهاء مدة اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات التركية، والمقاتلين الأكراد التي تعتبرهم تركيا منظمة إرهابية.