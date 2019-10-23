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12:21 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    الرياض، المملكة العربية السعودية

    السعودية... كشف عدد المنضمين يوميا للعمل في القطاع الخاص

    © AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE
    العالم العربي
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    أحصى تقرير جديد عدد المنضمين إلى سوق العمل في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من 2019.

    وأفاد المرصد الوطني للعمل في السعودية بأن المنضمين الجدد إلى سوق العمل في القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام الحالي 2019، بلغ عددهم 44814 سعودياً وسعودية، (بمتوسط دخول 492 السوق يومياً)، بحسب صحيفة عكاظ.

    مدينة الرياض السعودية
    © AFP 2019 / BILAL QABALAN
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    ووفقاً للتقرير، فإن عدد الوافدين المغادرين من القطاع الخاص للفترة ذاتها بلغ 133652 وافداً (بمتوسط مغادرة 1468 وافداً يومياً).

    واستفادت 11611 امرأة خلال الربع الثاني من العام الحالي من برنامج نقل المرأة العاملة "وصول"، إذ يهدف البرنامج إلى تمكين المرأة من العمل ودعم استدامة عملها، عبر تأمين وسائل نقل من وإلى مقر العمل ذات تكلفة مناسبة وسلامة عالية متوفرة ومتاحة، والمقرر بما يعادل 80% من تكلفة النقل بما لا يتجاوز 800 ريال شهرياً، على أن يستمر الدعم لمدة عام كامل.

    أما في ما يختص ببرنامج دعم عمل المرأة (تأنيث المحلات والمصانع) الهادف إلى زيادة فرص توظيف المرأة بالعمل في منشآت القطاع بما يتماشى مع مؤهلاتهن، إذ يشمل البرنامج دعم العمل في (محلات بيع المستلزمات النسائية، عمل المرأة في المصانع)، فقد بلغ عدد المستفيدات منه 5043 مستفيدة، و2650 مستفيدة ضمن برنامج تأنيث المصانع.

    وفي ما يختص ببرنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة، بلغ عدد المستفيدين خلال الربع الثاني 3152 مستفيدا ومستفيدة، إذ يهدف البرنامج إلى دعم وتشجيع المواطنين والمواطنات على تشغيل منشآتهم الصغيرة واستراتيجياتهم في إدارة هذه المنشآت من خلال توفير دعم مادي لتلبية احتياجاتهم الضرورية والأسرية خلال مرحلة تشغيل المنشأة، يأتي هذا بعد أن تم إيقاف استقبال طلبات الدعم في البرنامج بنهاية العام الماضي.

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    عمل, السعودية
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