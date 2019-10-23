"سيغير شكل العالم"... السعودية تبدأ الاستعدادات الجدية لـ"أهم حدث في التاريخ"

كشفت وكالة "بلومبرغ" أن السعودية بدأت فعليا في الاستعدادات الجدية لـ"أهم حدث في تاريخ الاقتصاد العالمي"، والذي يمكنه أن يغير شكل الاقتصاد في العالم.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مسؤولين، قولهم إن "السعودية بدأت الاستعداد بالطرح الأول لشركة "أرامكو" النفطية العملاقة، مؤكدا أن المملكة قررت أن تستبق الطرح الأول لأرامكو، بطرح صكوك وسندات إسلامية ستصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار، بهدف زيادة الرواج قبل الطرح المخطط.

ومن المقرر أن تدير شركات "جي بي مورجان" و"ستاندرد شارترد"، عمليات بيع الصكوك، التي تأتي ضمن خطة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمملكة، ضمن رؤية "2030" التي يقدمها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وتعد خطة الطرح العام الأولي ركيزة أساسية لخطة سعودية، لتحقيق التحول الاقتصادي لجذب الاستثمار الأجنبي والتنويع بعيدا عن إيرادات النفط.

وجرى تعليق العمل على الطرح العام الأولي في 2018، حين حولت "أرامكو" تركيزها إلى الاستحواذ على حصة نسبتها 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" المنتجة للبتروكيماويات.