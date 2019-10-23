رئيس مجلس النواب اللبناني: الظرف مناسب لقيام دولة مدنية ونخشى من فراغ سياسي

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن لبنان لا يحتمل أن يبقى معلقا، مشيدا بإقرار الحكومة لورقة إصلاحات اقتصادية، وذلك بعد نحو أسبوع من الاحتجاجات المستمرة في مختلف المدن اللبنانية، للمطالبة باستقالة الحكومة، اعتراضا على السياسات الاقتصادية.

ونقل تلفزيون "المنار" اللبناني عن بري، قوله خلال لقاء نيابي أسبوعي: "البلد لا يحتمل أن يبقى معلقا ونخشى من الفراغ الدستوري"، وذلك حسب قناة "المنار" اللبنانية.

وأضاف: "يسجل للحكومة إقراراها الورقة الإصلاحية وتبقى العبرة في التنفيذ، ويسجل للحراك تحقيقه المطالب التي كنا سباقين في صرختنا لتحقيقها منذ عشرات السنين".

وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني أن "الظرف مناسب جدا لقيام دولة مدنية وانتخابات على أساس لبنان دائرة واحدة".

ويشهد لبنان منذ أيام احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب باستقالة الحكومة، ورفض السياسات الاقتصادية.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية في لبنان، الاثنين الماضي، قبيل ساعات من انتهاء المهلة، التي حددها رئيس الحكومة سعد الحريري، للقوى السياسية للتوافق على ورقة الإصلاحات التي ما زالت موضع خلاف سياسي ورفض شعبي.

ووافق مجلس الوزراء اللبناني، يوم الاثنين الماضي، على حزمة من الإصلاحات، وذلك في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد والمساعدة في الإفراج عن مليارات الدولارات التي تعهد بها المانحون في مؤتمر العام الماضي.