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    الجيش اليمني، عدن، اليمن 31 أغسطس 2019

    الجيش اليمني يعلن مقتل عدد من مسلحي الحوثيين بمواجهات في محافظة حجة

    © REUTERS / Fawaz Salman
    العالم العربي
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    أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، مقتل عدد من مسلحي جماعة "أنصار الله"، بمواجهات في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

    القاهرة- سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إن مقاتلي "أنصار الله" شنوا هجوماً على منطقة الطينة شمال مديرية عبس شمال غربي حجة.

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    © Photo / Joint forces Dallaa
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    وأكد الجيش صد هجوم "أنصار الله" وتكبيد عناصرها عشرات القتلى.

    وأشار موقع وكالة الانباء اليمنية (سبأ) إلى أن قوات الجيش الوطني كبدت جماعة أنصار الله خسائر فادحة في العتاد والأرواح، خلال إحباطها لعملية تسلل وإلتفاف قامت بها العناصر المسلحة بمديرية الحشوة بصعدة.

    ونقل الموقع عن مصدر عسكري في اللواء التاسع حرس "أبطال اللواء أحبطوا عملية إلتفاف وتسلل المليشيا بالتزامن من قصف مكثف من مدفعية التحالف على مواقع الميليشيا وتعزيزاتها".

    في السياق، ذكر مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" أن طيران التحالف ضد الجماعة ساند الجيش في التصدي لهجوم "أنصار الله" بشن 4 غارات على مجاميع للمهاجمين جنوب منطقة الطينة، أسفرت عن سقوط قتلى وتدمير مدرعة وآليتين.

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