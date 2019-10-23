انطلاق التدريب المشترك "العقبة 5" بين مصر والأردن

انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات التدريب المشترك "العقبة - 5"، بمشاركة عناصر من القوات البرية والبحرية والقوات الخاصة لكلا البلدين.

وذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" أن عناصر من القوات المسلحة الأردنية وصلت إلى جمهورية مصر العربية؛ للمشاركة في فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك "العقبة - 5"، والذي يستمر على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات البحر الأحمر.

وتابع: "جاء ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة".

ويشارك في أنشطة التدريب عناصر من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الخاصة المصرية والأردنية، حيث بدأت المرحلة الأولى باصطفاف القوات المشاركة لتحقيق الدمج والتعارف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين الشقيقين .

وتتضمن خطط التدريب عقد عدد من المؤتمرات والمحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم العملياتية، كذلك تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات البرية والبحرية والتي تساهم في نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين وتنفيذ مختلف المهام، بما يؤكد قدرة العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والعمل المشترك لمواجهة أى تحديات أو مخاطر قد تستهدف أمن واستقرار المنطقة .

يأتي تدريب "العقبة - 5" استكمالا لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها مصر والأردن حيث يجري تنفيذه سنويا بالتبادل بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين، بما يدعم علاقات التعاون العسكري والأمني ويساهم في اكتساب المهارات القتالية بين القوات المشاركة للوصول إلى مستوى راقي من العمل الجماعي المشترك.