دموع عسكري لبناني تثير حرقة بقلوب فنانين ولبنانيين كثيرين...فيديو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعسكري لبناني يجهش بالبكاء عند ترديد المتظاهرين للنشيد، الوطني اللبناني.

حاز مقطع الفيديو على إعجاب الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بمن فيهم العديد من الفنانين اللبنانيين بينهم نانسي عجرم وإليسا والإعلامي نيشان.

حيث علقت إليسا على الفيديو بالقول: "دمعتك أشرف منن كلن...الجيش والشعب إيد واحدة".

دمعتك أشرف منن كلن...

الجيش والشعب إيد واحدة pic.twitter.com/z1VR13odTL — Elissa (@elissakh) October 23, 2019

أما نانسي، فقالت: "أنت منا ونحنا منك دمعتك حرقة بقلوبنا"

ومن جانبه نيشان قال إن "هذه ليست دموع عسكري! هذه حرقة قلب وطن على وطن".

ويشهد لبنان منذ أيام احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب باستقالة الحكومة، ورفض السياسات الاقتصادية.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية في لبنان، الاثنين الماضي، قبيل ساعات من انتهاء المهلة، التي حددها رئيس الحكومة سعد الحريري، للقوى السياسية للتوافق على ورقة الإصلاحات التي ما زالت موضع خلاف سياسي ورفض شعبي.