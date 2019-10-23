نائب لبناني: ورقة الإصلاحات تتطلب فريق عمل جديدا

اعتبر النائب اللبناني، شامل روكز، أن ورقة الإصلاحات الاقتصادية، التي أقرتها الحكومة تتطلب فريق عمل مختلف عن الفريق السابق للإصلاح.

لبنان- سبوتنيك. وقال النائب اللبناني لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "التظاهرات تعبير عن غضب المواطنين المظلومين في حياتهم اليومية والعامة، ولا يرون مستقبلهم ومستقبل أولادهم بشكل واضح أمامهم، الظروف صعبة كثيراً والحكومة كانت متغاضية عن هذه الأمور ولم تعالجها بطريقة صحيحة".

وأمل روكز "على المستوى السياسي أن يستجيبوا لكل المتواجدين في الشارع ليكون هناك حلول للأمور المطروحة".

ورأى أن الأمور لن تتجه إلى الفوضى لأن هناك وعي كاف، ومطالب المتظاهرين هي مطالب اللبنانيين في مختلف المناطق من كل الطوائف ومن أغلب الأحزاب.

وأشار روكز إلى أن "التظاهرات حالة عابرة للأحزاب والطوائف والمناطق، وأعتقد أنه لن يحدث أي إشكالات، بالعكس الجميع يجب أن يكون لديه حرص لحل الموضوع لمصلحة الشعب اللبناني ولمزيد من الاستقرار وليس المعاندة لنذهب إلى المزيد من الفوضى".

ويشهد لبنان، منذ يوم الخميس، تظاهرات شعبية غاضبة في مختلف المناطق اللبنانية، عقب إعلان الحكومة ضرائب جديدة في موازنة 2020، تطول الاتصالات المجانية في وسائل التواصل الاجتماعي، والبحث في إمكانية رفع الضريبة على القيمة المضافة لتصل إلى 15%.