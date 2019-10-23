رئيس تيار المردة اللبناني: التظاهر السلمي حق ولكن...

غرد رئيس تيار المردة النائب اللبناني سليمان فرنجية عبر حسابه على التويتر: "التظاهر السلمي حق كما حرية التعبير لكننا لسنا مع إقفال الطرقات وعرقلة أشغال الناس ونؤكد على الالتزام بتوجيهات الجيش اللبناني وتحديد نقاط التظاهر".

وأثارت التغريدة ردود أفعال متباينة، ولكن بغالبيتها كانت ناقدة لما قال النائب اللبناني، ووصفه بعض المغردون بأنه كلام إقطاعي غير مقبول، لأن المظاهرات الجانبية ستكون غير مؤثرة.

التظاهر السلمي حق كما حرية التعبير لكننا لسنا مع إقفال الطرقات وعرقلة أشغال الناس ونؤكد على الالتزام بتوجيهات الجيش اللبناني وتحديد نقاط التظاهر #لبنان — Sleiman Frangieh (@sleimanfrangieh) October 23, 2019

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية في لبنان، الاثنين الماضي، قبيل ساعات من انتهاء المهلة، التي حددها رئيس الحكومة سعد الحريري، للقوى السياسية للتوافق على ورقة الإصلاحات التي ما زالت موضع خلاف سياسي ورفض شعبي.