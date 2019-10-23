نجيب ميقاتي بعد استدعائه للتحقيق: أنا تحت سقف القضاء والقانون اللبناني

وأضاف: "مستعد للكشف عن حساباتي في الداخل والخارج، ولا يعتقد أحد أنني أحتمي بالحصانة النيابية ومستعد لرفع السرية المصرفية عن حساباتي".
ونفى رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي اتهامات وجهتها له النيابة العامة "بالإثراء غير المشروع" عن طريق قروض إسكان مدعومة، حسبما ذكر مستشاره الإعلامي الذي قال إن القضية لها دوافع سياسية.
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي: أكثرية اللبنانيين رافضة لهذه الطبقة السياسية #لبنان pic.twitter.com/17PaXr6uou
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) October 21, 2019
وقال مستشار ميقاتي إن القروض كانت تجارية بحتة ووفقا للوائح المصرف المركزي وجاءت ردا على انتقاد ميقاتي للرئيس اللبناني ميشال عون وتأييده للاحتجاجات التي تستهدفه وحكومته.
وأصدرت السلطات القضائية اللبنانية، اليوم الأربعاء، قرارا اتهمت فيه رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق وعضو مجلس النواب الحالي نجيب ميقاتي، بارتكاب جرم الإثراء الغير مشروع.
وادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على نجيب ميقاتي ونجله وشقيقه وبنك عودة، بارتكاب جريمة الإثراء غير المشروع، من خلال حصولهم على قروض سكنية مدعومة.
وأمرت عون بإحالتهم إلى التحقيق أمام قاضي التحقيق الأولي.
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