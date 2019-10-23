العراق: لم نأذن للقوات الأمريكية المنسحبة من سوريا بالبقاء في أراضينا

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن الحكومة العراقية لم تمنح الإذن للقوات الأمريكية المنسحبة من سوريا، بالبقاء في الأراضي العراقية.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لعبد المهدي إنه سيوجه غدا خطابا إلى الشعب العراقي يتضمن عدة موضوعات تتعلق بالأوضاع الراهنة، تتضمن تأكيد "الحكومة أنها لم تمنح الإذن للقوات الأمريكية المنسحبة من الأراضي السورية للبقاء في الأراضي العراقية كما ذكرت بعض وسائل الإعلام".

وأضاف المهدي أن بلاده تتخذ الإجراءات القانونية الدولية كافة، وفي هذا الشأن "أصدرنا بيانا رسميا بذلك ونتخذ الإجراءات القانونية الدولية كافة ونطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بدورهم في هذا الشأن".

وأكد البيان أن "أي تواجد لقوات أجنبية يجب أن يكون بموافقة الحكومة العراقية، وأن ينهى هذا التواجد حال طلبت الحكومة العراقية ذلك".

وأكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس الثلاثاء، أن القوات الأمريكية التي دخلت مؤخرا العراق من سوريا، لن تبقى فيه.

وذكر بيان للقيادة"تناقلت بعض وسائل الأعلام والوكالات الخبرية تصريحات بخصوص انسحاب القوات الأمريكية من سوريا باتجاه العراق، وعليه تبين قيادة العمليات المشتركة أن جميع القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا حصلت الموافقة على دخولها إقليم كوردستان العراق".

وأضاف أن "هذه القوات ستُنقل إلى خارج العراق، ولا توجد أي موافقة على بقاء هذه القوات داخل البلاد".