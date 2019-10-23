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    جماعة أنصار الله في صنعاء، اليمن 26 مارس/ آذار 2019

    "أنصار الله" تعلن تنفيذ صفقة جديدة مع الجيش اليمني

    © REUTERS / Khaled Abdullah
    العالم العربي
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    أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأربعاء، تنفيذ صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية.

    القاهرة – سبوتنيك. وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لـ"أنصار الله" وعضو وفدها المفاوض، في تغريدة على "تويتر"، إن الجماعة "حررت 9 من أسراها بعمليتي تبادل في جبهتي الجوف (شمال اليمن) ولحج (جنوب البلاد)".

    وأضاف أن عمليتي تبادل الأسرى مع الجيش اليمني في جبهتي الجوف ولحج، نفذتا عبر وساطة محلية.

    الأمم المتحدة تراقب عملية إعادة الانتشار في الحديدة
    © REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD
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    يأتي ذلك عقب خمسة أيام، من إعلان "أنصار الله"، الجمعة الماضية، تحرير 19 من أسراها بصفقة تبادل مع الجيش اليمني في جبهة مأرب شمال شرقي اليمن.

    كانت "أنصار الله" أعلنت في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، الإفراج عن 5 من أسراها بعملية تبادل مع الجيش اليمني في جبهة الساحل الغربي، سبقتها صفقتان مماثلتان أواخر أيلول/سبتمبر المنصرم، تضمنتا تحرير 21 من مقاتلي الجماعة عبر أربع عمليات تبادل في جبهات الجوف والساحل الغربي وشبوة.

    وخلال العامين الماضيين، نفذ الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية وجماعة أنصار الله، صفقات تبادل أسرى ورفات، عبر وساطات محلية وقبلية، تم خلالها الإفراج عن العشرات من الطرفين.

    وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، إلا أن تنفيذها لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ.

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    أخبار العالم العربي, تبادل أسرى, صفقة, أنصار الله, الجيش اليمني, اليمن
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