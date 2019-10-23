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20:20 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    بناء محطة نووية

    رئيس هيئة المحطات النووية المصرية: "الضبعة" هي بداية مشروع مصر النووي

    © Sputnik .
    العالم العربي
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    أكد رئيس هيئة المحطات النووية في مصر أمجد الوكيل، أن محطة الضبعة النووية هي البداية فقط في برنامج مصر النووي.

    وفي لقاء مع "سبوتنيك" قال الدكتور أمجد إن محطة الضبعة النووية ستساهم في رفع المستوى المعيشي للكثير من سكان مصر، وذلك بخلق فرص عمل داخل المشروع النووي، أو بخلق فرص عمل غير مباشرة من خلال إنشاء صناعات وشركات جديدة، وهذا ما يجذب قوى بشرية تؤدي إلى رفع مستوى المعيشة.

    وتابع الوكيل: المحطة ستوفر أيضا الطاقة النووية كمصدر فعال ومستمر للطاقة، وكل هذا يؤدي إلى رفع مستوى الحياة في جمهورية مصر العربية.

    الأسبوع الصناعي الكبير
    © Sputnik . Rosatom
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    وتحدث رئيس الهيئة عن المراحل التي وصل إليها بناء المحطة الأولى في مصر، ويقول: نحن لا زلنا في المرحلة التحضيرية ما قبل البناء، وهي تستمر لمدة عامين ونصف، وقد بدأت في ديسمبر/ كانون الثاني عام 2017، ونأمل أن تنتهي في منتصف العام القادم، ونبدأ فعلا بعدها في عملية الإنشاء.

    وأكمل: عملية الإنشاء تستمر لمدة خمسة أعوام ونصف، وتنتهي هذه المرحلة بعملية الاختبارات والتي تستمر لمدة عام، ونأمل بدخول المحطة إلى الخدمة وربطها مع الشبكة الكهربائية في أوائل عام 2027.

    وأشار الدكتور أمجد أن مشروع الضبعة مثله كمثل جميع المشاريع النووية الضخمة، يواجه مجموعة صعوبات وتحديات، ويتم التعامل مع أي تحد، ونحن حتى هذه اللحظة نسير وفق الجدول الزمني المخطط للمشروع، دون مشاكل حقيقية على أرض الواقع.

    واعترف الوكيل أن البرنامج النووي المصروي هو مشروع طموح، وبأنه لن يتوقف عند مشروع محطة الضبعة النووية، وأكد على أن موقع الضبعة نفسه يتسع لأربع وحدات أخرى، بالإضافة إلى الوحدات الأربع التي يتم بنائها، وبأن المواقع الخالية مؤهلة لبناء مشروعات نووية جديدة في القريب العاجل.

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    أخبار العالم العربي, روسيا, محطة الضبعة النووية, مصر
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