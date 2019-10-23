"شكرا على رجولتك"... ترامب يجري اتصالا مع قائد "قسد"

أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتصالا هاتفيا مع قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، مشيرا إلى تطلعه إلى عقد لقاء معه.

وقال ترامب، اليوم الأربعاء: "تحدثت مع مظلوم عبدي، وهو شخص ممتاز. وأعرب عن شكره البالغ على ما فعلته الولايات المتحدة، وأكد لي أن تنظيم داعش في قبضة محكمة".

وكشف ترامب أن عددا قليلا من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الأسرى تمكنوا من الفرار من سجونهم، لكن تم إلقاء القبض على معظمهم بعد مرور وقت وجيز، مضيفا "أنقذنا حياة كثير من الأكراد".

GEN.Mazloum:

2. We THANK President Trump for his tireless efforts that stopped the brutal Turkish attack and jihadist groups on our people. — Mustafa Bali (@mustefabali) October 23, 2019

ومن جانبه، قال عبدي، حسبما أشار مدير المكتب الإعلامي لـ"قسد" مصطفى بالي، عبر تغريدته "تحدث عبدي مع الرئيس ترامب وشرح له الانتهاكات التي قامت بها تركيا للهدنة التي لم تكن ممكنة دون جهوده العظيمة".

وأضاف عبدي على لسان بالي "نشكر الرئيس ترامب على جهوده الكبيرة التي أوقفت الهجوم الوحشي من قبل تركيا والفصائل الجهادية على شعبنا".

Thank you General Mazloum for your kind words and courage. Please extend my warmest regards to the Kurdish people. I look forward to seeing you soon. @mustefabali — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2019

وأشار عبدي إلى أن الرئيس الأمريكي "وعد بالحفاظ على الشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية والدعم طويل الأمد لها في مجالات مختلفة".

ورد ترامب على هذه التصريحات بتغريدة قال فيها: "شكرا لك جنرال مظلوم على كلماتك اللطيفة ورجولتك. انقل من فضلك أطيب تمنياتي للشعب الكردي، وأتطلع إلى لقائك قريبا".