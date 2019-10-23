بعد 300 يوم في منصبه... إعفاء وزير الخارجية السعودي بأمر ملكي

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، أمرا ملكيا يقضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرا للخارجية، بدلا من ابراهيم العساف.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، تم تعيين إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء.

وعُيِّن العساف بأمر ملكي في 27 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، بدلاً من عادل الجبير، الذي تم تعيينه حينها وزير دولة للشؤون الخارجية.

وكان العساف (الذي بقي في منصبه 300 يوم تقريبا) ضمن الشخصيات السعودية النافذة التي تم إيقافهم بأمر ملكي في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 للتحقيق من قبل لجنة مكافحة الفساد التي أسّسها الملك سلمان بن عبد العزيز برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان في إطار حملة مكافحة الفساد بالمملكة. ولكنه بُرئ من شبهات الفساد التي كانت تحوم حوله وعُين وزيرا دولة ومستشارا للملك.

سبق أن تقلّد إبراهيم العساف عددا من المناصب الوزارية منها بشكل أساسي منصب وزير المالية قرابة 20 عاما.

وتولى العساف أيضا التدريس بكلية الملك عبد العزيز الحربية خلال الفترة الممتدة من عام 1971 إلى عام 1982 تاريخ تعيينه رئيسا لقسم العلوم الإدارية بذات الكلية حتى عام 1986.