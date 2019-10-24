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00:30 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي الجديد

    أول تعليق من وزير الخارجية السعودي الجديد

    © REUTERS / Fabrizio Bensch
    العالم العربي
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    شكر وزير الخارجية السعودي الجديد، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على تعيينه في منصبه الجديد.

    ونشرت وكالة الأنباء السعودية، "واس"، أول تصريح لفيصل بن فرحان الذي نوه فيه برؤى القيادة الطموحة نحو تعزيز العمل الدبلوماسي السعودي بما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030ـ.

    وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، أمرا ملكيا يقضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرا للخارجية، بدلا من ابراهيم العساف.

    ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، تم تعيين إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء.

    ماذا قال فيصل بن فرحان عن سلفه العساف؟

    كما وجه وزير الخارجية الجديد شكره وتقديره لسلفه إبراهيم العساف.

    وأعرب فيصل بن فرحان عن فخره بالانتساب للأسرة الدبلوماسية السعودية، وتطلعه لمواصلة العمل مع منسوبي الوزارة في الداخل والخارج على تحقيق تطلعات القيادة وخدمة مصالح الشعب السعودي.

    وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
    © REUTERS / Thomas Peter
    ماذا قال الجبير بعد إقالة إبراهيم العساف وتعيين وزير الخارجية الجديد؟
    300 يوم فقط في الخارجية بعد سجن الريتز كارلتون

    عُيِّن إبراهيم العساف وزير الخارجية السابق، بأمر ملكي في 27 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، بدلا من عادل الجبير، الذي تم تعيينه حينها وزير دولة للشؤون الخارجية.

    وكان العساف (الذي بقي في منصبه 300 يوم تقريبا) ضمن الشخصيات السعودية النافذة التي تم إيقافهم بأمر ملكي في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 للتحقيق من قبل لجنة مكافحة الفساد التي أسّسها الملك سلمان بن عبد العزيز برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان في إطار حملة مكافحة الفساد بالمملكة. ولكنه بُرئ من شبهات الفساد التي كانت تحوم حوله وعُين وزيرا دولة ومستشارا للملك.

    سبق أن تقلّد إبراهيم العساف عددا من المناصب الوزارية منها بشكل أساسي منصب وزير المالية قرابة 20 عاما.

    وتولى العساف أيضا التدريس بكلية الملك عبد العزيز الحربية خلال الفترة الممتدة من عام 1971 إلى عام 1982 تاريخ تعيينه رئيسا لقسم العلوم الإدارية بذات الكلية حتى عام 1986.

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    الكلمات الدلالية:
    وزير الخارجية السعودي, إبراهيم العساف, الأمير فيصل بن فرحان
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