تركي آل الشيخ يعلق على إصابة لاعب الأهلي المصري بالرباط الصليبي

علق رئيس هيئة الترفيه السعودية، والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي المصري، تركي آل الشيخ على إصابة لاعب الفريق الأحمر محمد محمود بالرباط الصليبي، مؤكدا دعمه للنجم الشاب.

وكان محمد محمود تعرض للإصابة خلال مشاركته في مران الأهلي، كما أسفرت الفحوصات الطبية التي خضع لها عن قطع في الرباط الصليبي.

وتعد تلك المرة الثانية التي يتعرض لها محمد محمود لإصابة الرباط الصليبي منذ انضمامه للنادي الأهلي، حيث تعرض لإصابة الرباط الصليبي قبل 9 أشهر، وكان قد بدأ مرحلة التأهيل قبل أيام قليلة، قبل أن يصاب بنفس الإصابة في الساق الأخرى.

وقال مالك نادي آلميريا الإسباني تركي آلالشيخ عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، "سلامات للاعب محمد محمود ولو أقدر أقدم حاجة في علاجه في أي مكان في العالم أنا جاهز".

وكان تركي آل الشيخ قال منتصف أكتوبر / تشرين الأول، إنه قرر سحب جميع القضايا المرفوعة وكان تركي آل الشيخ قال منتصف أكتوبر / تشرين الأول، إنه قرر سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري

وكشف تركي آل الشيخ سبب ذلك في تغريدة له على موقع "فيسبوك"، مؤكدا أنه من أجل دعم الرياضة المصرية.